باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلیپور - در جریان معاملات امروز ۹ تیر شاخص کل بورس با رشد ۶۸ هزار و ۳۹۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۲۷ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، فملی و شبندر سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هموزن نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۳۷۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۱ هزار واحد قرار گرفت.
برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس
امروز گروه بانکها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و شیمیایی در رتبههای بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.
بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس
فیروزا، یاقوت و کیان بیشترین ارزش معامله و نمادهای وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.