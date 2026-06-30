باشگاه خبرنگاران؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۹ تیر شاخص کل بورس با رشد ۶۸ هزار و ۳۹۹ واحد در سطح ۵ میلیون و ۱۲۷ واحدی قرار گرفت. فملی، شپنا و شبندر سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، وبملت، فملی و شبندر سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۲۲ هزار و ۳۷۷ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۴۱ هزار واحد قرار گرفت.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه بانک‌ها بیشترین ارزش معامله را با ارزش ۲ هزار و ۱۴۸ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین فرآورده نفتی و شیمیایی در رتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

فیروزا، یاقوت و کیان بیشترین ارزش معامله و نماد‌های وبملت، خودرو و وتجارت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.