باشگاه خبرنگاران جوان - تهران این روزها سیاهپوش و میزبان قدمهای بیشماری است که برای وداع با رهبر شهید راهی پایتخت شدهاند. در این میان، درهای خانههای ما میتواند به رسم موکبهای باصفای اربعین، پناهگاه و استراحتگاهی گرم برای فامیل و دوستانی باشد که رنج سفر را برای این حضور تاریخی به جان خریدهاند.
در فرهنگ ما ایرانیها، میزبانی همیشه با تشریفات گره خورده است، اما وقتی پای یک سوگ ملی و یک بدرقه بزرگ در میان باشد، جنس این مهمانداری تغییر میکند. در این روزها که اقوام و دوستان از شهرهای مختلف برای شرکت در مراسم تشییع به تهران میآیند، میتوانیم نگاهی به الگوی بینظیر عراقیها در ایام اربعین بیندازیم؛ الگویی که در آن سادگی، اخلاص و محبت، جایگزین تجملات خستهکننده میشود.
خانههایی که موکب میشوند
اولین قدم در این سبک از پذیرایی، تغییر نگرش ما به مقوله مهمانی است. مسافری که برای مراسم تشییع آمده، به دنبال استراحتگاهی موقت و دلی برای همدلی است، نه سفرههای رنگین. در فرهنگ اربعین، میزبان بهترین خودش را با کمال تواضع ارائه میدهد، اما خود را درگیر تکلف نمیکند. پهن کردن چند رختخواب ساده در گوشه پذیرایی، آماده کردن یک چای تازهدم و شربت و باز گذاشتن در خانه به روی مهمانان خسته، دقیقاً همان چیزی است که فضای خانه را به یک موکب دلی و صمیمی تبدیل میکند.
تسکین روان در سایه همدلیهای خانوادگی
از نگاه روانشناختی، سوگواری دستهجمعی یکی از موثرترین راهها برای عبور از شوک و غم است. وقتی فامیل و دوستان در این روزها زیر سقف خانه شما جمع میشوند، فرصت بینظیری برای گفتوگو، مرور خاطرات و سبک شدن بار هیجانی فراهم میآید. در این شرایط، میزبان خوب کسی است که فضای خانه را برای این همدلی آماده کند. روشن کردن یک شمع، پخش کردن نوای ملایم قرآن یا مداحیهای آشنا و ایجاد فضایی آرام برای نشستن و صحبت کردن، به مراتب از تدارک چند نوع غذا ارزشمندتر است.
تغذیه ساده، مقوی و بیتکلف
برای پذیرایی در این روزها، بهتر است به سمت غذاهای سنتی، مقوی و ساده بروید. پختن یک آش گرم، عدسی یا آماده کردن سینیهای نان و پنیر و سبزی و خرما، هم انرژی تحلیلرفته مسافران را برمیگرداند و هم وقت شما را در آشپزخانه تلف نمیکند. در الگوی عراقی، میزبان در کنار مهمان مینشیند و با او همکلام میشود. پس غذاهایی را انتخاب کنید که به شما اجازه دهد بیشتر در جمع خانواده و دوستان حضور داشته باشید. آماده کردن شربتهای سنتی مثل گلاب و زعفران یا تخم شربتی نیز برای رفع عطش مهمانانی که ساعتها در مسیر تشییع بودهاند، یک انتخاب هوشمندانه و بسیار دلچسب است.
تدارکات کاربردی
علاوه بر تغذیه و آرامش روان، توجه به نیازهای اولیه مسافران، اوج هنر میزبانی شما را نشان میدهد. مهمانی که خسته و غبارآلود از راه میرسد، پیش از هر چیز به بازیابی قوای جسمانی نیاز دارد. بهتر است پیش از رسیدن مهمانها، حمام و سرویس بهداشتی را کاملاً آماده کنید.
قرار دادن چند جفت دمپایی تمیز اضافه در دستشویی و حمام، حولههای شستهشده، مسواکهای آکبند، دستمال کاغذی به میزان کافی و شامپو و صابون در دسترس، به مهمان احساس راحتی میدهد تا بدون خجالت و نیاز به درخواست از شما، به نظافت خود برسد.
همچنین از آنجا که در مراسم تشییع، گوشیهای موبایل برای هماهنگی و ثبت لحظات کاربرد حیاتی دارند، فراهم کردن چند سهراهی برق در گوشه و کنار اتاقها و در دسترس گذاشتن شارژرهای مختلف، یکی از آن جزئیات بسیار کاربردی است که دغدغه مهمانان را برطرف میکند. یک سبد کوچک از داروهای مسکن، پمادهای رفع گرفتگی عضله و چسب زخم هم در گوشه اتاق میتواند برای پیادهرویهای طولانی فردا نجاتبخش باشد.
مدیریت زمان و خواب مهمانان
بسیاری از کسانی که برای تشییع میآیند، باید نیمهشب یا ساعات ابتدایی صبح بیدار شوند تا خود را به مسیر برسانند. فراهم کردن شرایط یک خواب آرام، خاموش کردن به موقع چراغها و آماده کردن یک صبحانه مختصر و قابل حمل (مثل لقمههای کوچک) برای توشه راه، از مهمترین بخشهای این میزبانی است.
در نهایت، این روزها فرصتی است تا خانههای آپارتمانی و شهری خود را به گرمای خانههای سنتی و پررفتوآمد گذشته پیوند بزنیم. میزبانی در مسیر بدرقه رهبر شهید، نه تنها زحمت نیست، بلکه تمرینی است برای مهربانی بیتوقع و تحکیم پیوندهای فامیلی در سایه یک هدف بزرگ و مشترک.
منبع: فارس