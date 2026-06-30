خاطره مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان را می‌ شنوید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عاطفه گنجعلی - استاد حوزه و دانشگاه، کارشناس مساجد و امور روحانیون در امور اهل سنت از صبر و دقت مثال زدنی رهبر شهید انقلاب اسلامی می گوید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: رهبر انقلاب ، اهل سنت
خبرهای مرتبط
وحدت شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان نشان داد دشمن در شکستن انسجام ملت ایران شکست خورده است
وکیل‌پور:
نخستین سفر هیئت اعزامی رهبری به سیستان وبلوچستان معنادار است
دشمن با ایجاد یأس، تردید و اختلاف به دنبال ضربه زدن به انسجام ملی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهادت بانوی مجروح حمله تروریستی شب گذشته در سراوان
کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در درگیری مسلحانه مرزبانان سیستان و بلوچستان با سوداگران مرگ
تمهیدات ویژه در سیستان و بلوچستان برای سوخت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت
خاطره شنیدنی مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان + فیلم
آخرین اخبار
خاطره شنیدنی مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان + فیلم
کشف ۳۲۰ کیلوگرم مواد افیونی در درگیری مسلحانه مرزبانان سیستان و بلوچستان با سوداگران مرگ
تمهیدات ویژه در سیستان و بلوچستان برای سوخت‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید امت
شهادت بانوی مجروح حمله تروریستی شب گذشته در سراوان
ثبت رکورد ۵۲ درجه‌ای در کهورک؛ رکورد بیشینه دمای استان سیستان و بلوچستان شکسته شد
توقیف خودروی ترانزیتی حامل محموله سلاح در مرز‌های سیستان وبلوچستان ️