خاطره مولوی عبدالغنی دهانی از زمان حضور آقای شهید انقلاب در زاهدان را می‌ شنوید.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0639\u0627\u0637\u0641\u0647 \u06af\u0646\u062c\u0639\u0644\u06cc -\u00a0\u0627\u0633\u062a\u0627\u062f \u062d\u0648\u0632\u0647 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u0645\u0633\u0627\u062c\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u0627\u0647\u0644 \u0633\u0646\u062a \u0627\u0632 \u0635\u0628\u0631 \u0648 \u062f\u0642\u062a \u0645\u062b\u0627\u0644 \u0632\u062f\u0646\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0645\u06cc \u06af\u0648\u06cc\u062f.\n