قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع قائد عظیم‌الشأن شهید امت با انتشار اطلاعیه شماره یک، ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم، توصیه‌ها و الزامات حضور در مراسم وداع و تشییع را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع شهید امت، با صدور اطلاعیه شماره یک، توصیه‌های مهمی را برای حضور منظم و ایمن زائران و عزاداران در مراسم تهران را اعلام کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به روان پاک شهدا و به ویژه عبد صالح خدا، آقای شهید ایران و ضمن قدردانی از ملت غیور ایران اطلاعیه شماره یک قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع قائد عظیم الشان شهید امت (تهران) به شرح ذیل اعلام می‌گردد.

۱. از همه هموطنان داغدار و وفادار که قصد حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران را دارند خواهشمندیم به اطلاعیه‌ها و اخبار صادره از مراجع رسمی توجه کرده و نهایت همکاری را با خادمان خود در مراسم تشییع انجام دهند.

۲. به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که زمان حضورتان در تهران به حداقل برسد تا سایر هم‌وطنان و عزاداران گرامی نیز بتوانند توفیق حضور در مراسم را به نحو شایسته داشته باشند.

حضور در پیرامون مصلی امام خمینی (ره) (محل وداع) زائرشهر‌هایی با ارائه خدمات ۸ گانه تجهیز شده است سعی شود قبل با بعد از حضور در مراسم وداع استفاده نمایید.

۳. وسایل ساده و ضروری اسکان از قبیل پتوی سبک، خوراکی خشک و ظرف آب به همراه داشته باشید.

۴. از آوردن کودکان، خانم‌های باردار، افراد مسن یا دارای بیماری‌های سخت در محیط‌های دور از ازدحام خودداری گردد.

۵. حتماً دارو‌های مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید

۶. از لباس‌های خنک، نخی و در صورت امکان حتماً از کلاه، چتر یا آفتابگیر استفاده کنید

۷. کارت شناسایی و شماره‌های ضروری بستگان نزدیک خود را به همراه داشته باشید.

اطلاعیه‌های بعدی به نوبت به اطلاع هموطنان گرامی خواهد رسید در این بین توجه به رسانه ملی و سایر رسانه‌های رسمی در خصوص اعلام مسیر‌ها و سایر موارد ضروری توصیه می‌گردد.

برچسب ها: آیین وداع ، رهبر انقلاب
خبرهای مرتبط
ایستگاه‌های متروی مصلی، بهشتی و میرزای‌شیرازی جمعه، شنبه و یکشنبه تعطیل است
پلیس راهور: از برپایی موکب در مسیر‌های تردد مراسم تشییع خودداری شود
۱۲ هزار نفر از آذربایجان‌غربی راهی مراسم بدرقه رهبر شهید می‌شوند
خدمت‌رسانی اوقاف مازندران در ایام وداع با رهبر شهید؛ استقرار ۱۱ موکب در بقاع متبرکه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۰۹ تير ۱۴۰۵
به ازای هر ۱۰۰ نفر باید به کلمن ۵۰۰ لیتری آب یخ ده شیره بذارن والا واویلا میشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۰۹ تير ۱۴۰۵
روحشون در جوار آقا امام حسین باشه
۳
۷
پاسخ دادن
تلخ؛ مثل برخورد مستقیم موشک تاماهاوک به ماکان نصیری ۷ ساله
آخرین تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران
بیش از ۳۰ کشور آمادگی خود را برای حضور در مراسم رهبر شهید اعلام کرده‌اند
اطلاعیه قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در تهران
نخست‌وزیر ارمنستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب به ایران می‌آید
بازدید عراقچی از نمایشگاه شهدای ناو دنا و دیدار با دریادار ایرانی
دستمان روی ماشه است/ آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دفاعی با قطر
ارجاع پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات
مین‌روبی تنگه هرمز مربوط به ایران است و نیازی به دخالت دیگران در این موضوع نیست
پورمحمدی: طرد مذاکره تئوری ضعفاست/ من هیچگاه با تئوری ضعفا همراهی نخواهم کرد + فیلم
آخرین اخبار
فرمانده اسبق سپاه پاسداران: باید برای حمله مجدد دشمن آماده باشیم + فیلم
پورمحمدی: طرد مذاکره تئوری ضعفاست/ من هیچگاه با تئوری ضعفا همراهی نخواهم کرد + فیلم
مین‌روبی تنگه هرمز مربوط به ایران است و نیازی به دخالت دیگران در این موضوع نیست
تاکید دریادار ایرانی بر آمادگی کامل نیروی دریایی برای دفاع از امنیت و منافع کشور
بودجه دانشگاه تهران شوخی است
اطلاعیه قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع «آقای شهید ایران» در تهران
بیش از ۳۰ کشور آمادگی خود را برای حضور در مراسم رهبر شهید اعلام کرده‌اند
بازدید عراقچی از نمایشگاه شهدای ناو دنا و دیدار با دریادار ایرانی
آخرین تمهیدات آیین تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران
دستمان روی ماشه است/ آمادگی ایران برای گسترش همکاری‌های دفاعی با قطر
ارجاع پرونده تخلف یک بانک دولتی به دادسرای دیوان محاسبات
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
تلخ؛ مثل برخورد مستقیم موشک تاماهاوک به ماکان نصیری ۷ ساله
نخست‌وزیر ارمنستان برای حضور در مراسم تشییع پیکر رهبر انقلاب به ایران می‌آید
صفحه نخست روزنامه‌ها - سه‌شنبه ۹ تیر
پزشکیان: آمریکا به تفاهم‌نامه پایبند باشد، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم
معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه طی سانحه رانندگی درگذشت
طرح جایگاه وداع با رهبر شهید منتشر شد
حدادعادل: رابطه مردم و رهبری در کشور ما با معیار‌های غربی قابل درک نیست
غریب‌آبادی: ایران مصمم است ترتیبات مدیریت تنگه هرمز را با عمان به تفاهم برساند
بقائی: طی روز‌های آتی هیچ نشست مذاکراتی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی نداریم
آنچه در بانک‌ها رخ داد، نتیجه سهل‌انگاری در امنیت سایبری است
بازدید رئیس جمهور از پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی سازمان ملی استاندارد
غریب‌آبادی: مین‌زدایی تنگه هرمز فقط توسط ایران انجام می‌شود
سفارت ایران: مقدمات مذاکرات با آمریکا در دوحه هنوز آغاز نشده است
عراقچی: همدلی ایران و عراق جلوه‌ای از پیوند‌های عمیق دینی و انسانی میان دو ملت است
جزئیات مراسم تشییع رهبر شهید در عتبات عراق؛ محور گفت‌وگوی عراقچی و استاندار کربلا
برنامه‌های ارتش در مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب اعلام شد