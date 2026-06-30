باشگاه خبرنگاران جوان - قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع شهید امت، با صدور اطلاعیه شماره یک، توصیههای مهمی را برای حضور منظم و ایمن زائران و عزاداران در مراسم تهران را اعلام کرد.
متن بیانیه بدین شرح است:
با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود به روان پاک شهدا و به ویژه عبد صالح خدا، آقای شهید ایران و ضمن قدردانی از ملت غیور ایران اطلاعیه شماره یک قرارگاه برگزاری آیین وداع و تشییع قائد عظیم الشان شهید امت (تهران) به شرح ذیل اعلام میگردد.
۱. از همه هموطنان داغدار و وفادار که قصد حضور در مراسم تشییع آقای شهید ایران را دارند خواهشمندیم به اطلاعیهها و اخبار صادره از مراجع رسمی توجه کرده و نهایت همکاری را با خادمان خود در مراسم تشییع انجام دهند.
۲. به گونهای برنامهریزی کنید که زمان حضورتان در تهران به حداقل برسد تا سایر هموطنان و عزاداران گرامی نیز بتوانند توفیق حضور در مراسم را به نحو شایسته داشته باشند.
حضور در پیرامون مصلی امام خمینی (ره) (محل وداع) زائرشهرهایی با ارائه خدمات ۸ گانه تجهیز شده است سعی شود قبل با بعد از حضور در مراسم وداع استفاده نمایید.
۳. وسایل ساده و ضروری اسکان از قبیل پتوی سبک، خوراکی خشک و ظرف آب به همراه داشته باشید.
۴. از آوردن کودکان، خانمهای باردار، افراد مسن یا دارای بیماریهای سخت در محیطهای دور از ازدحام خودداری گردد.
۵. حتماً داروهای مورد نیاز خود را به همراه داشته باشید
۶. از لباسهای خنک، نخی و در صورت امکان حتماً از کلاه، چتر یا آفتابگیر استفاده کنید
۷. کارت شناسایی و شمارههای ضروری بستگان نزدیک خود را به همراه داشته باشید.
اطلاعیههای بعدی به نوبت به اطلاع هموطنان گرامی خواهد رسید در این بین توجه به رسانه ملی و سایر رسانههای رسمی در خصوص اعلام مسیرها و سایر موارد ضروری توصیه میگردد.