ورود ۳۶ قلم کالای همراه مسافر در شلمچه و چذابه بلامانع است

باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمدرضا موالیزاده، روز سهشنبه ۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: در این جلسه بیشترین بحث مربوط به قاچاق سوخت بود و قرار بر این شد که کارگروهی در جهت پیشگیری از قاچاق سوخت تشکیل شود.
استاندار خوزستان افزود: سوخت، کالای مورد نیاز مردم است و اگر عدهای به خاطر سودجویی و منفعتطلبی بخواهند آن را به شکل غیرقانونی خارج کنند، طبیعتاً با آنها مقابله خواهد شد؛ اما رویکرد ما پیشگیری است و باید سازوکارها را به گونهای طراحی کنیم که امکان قاچاق سوخت به حداقل ممکن برسد.
موالیزاده با اشاره به کشفیات قابلتوجه قاچاق سوخت از برخی بنادر و مبادی ورودی و خروجی اظهار داشت: این رویه باید اصلاح شود و ما باید با طراحی مناسب، سوخت را در چرخه مصرف استان و کشور حفظ کنیم و تقدم پیشگیری بر درمان را مورد توجه قرار دهیم.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت حرکت متعادل در سیاستهای مرزی خاطرنشان کرد: گاهی دچار افراط و گاهی دچار تفریط میشویم؛ اخیراً در یکی از مرزها مشاهده کردم که گفته شده کالای همراه مسافر هم نمیشود وارد شود، در حالی که این موضوع متفاوت از قاچاق سوخت است.
موالیزاده تصریح کرد: کالای همراه مسافر، شامل ۳۶ قلم مشخص است و ورود آن در مرزهای شلمچه و چذابه بلامانع و بیاشکال است، مگر اینکه طرف عراقی اعلام کند که قادر به فروش محصولی نیست که آن بحث جداگانهای دارد.
استاندار خوزستان با بیان اینکه این رویه برای تهلنجیها نیز در حال پیگیری است، گفت: ما باید به صورت متعادل حرکت کنیم؛ از یک سو جلوی قاچاق انبوه سوخت را بگیریم و از سوی دیگر از حقوق مردم و معیشت آنها حمایت کنیم تا این کمک در جهت معیشت مردم است.
منبع: استانداری خوزستان