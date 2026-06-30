آخرین هماهنگی‌ها برای اسکان زائران، اجرای برنامه‌های فرهنگی، توزیع اقلام فرهنگی و خدمات‌رسانی به عزاداران و زائران سراسر کشور در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در این نشست، ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و خدماتی سازمان برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید و میزبانی شایسته از زائران بسیج شد.

در این جلسه اعلام شد فرهنگسرا‌ها و مراکز فرهنگی پایتخت در چهار سطح برای اسکان زائران آماده‌سازی می‌شوند. بر این اساس، فضا‌های مسقف و مفروش از جمله نمازخانه‌ها، مهدکودک‌ها و سالن‌های ورزشی، فضا‌های مسقف غیرمفروش مانند سالن‌های فوتسال و نگارخانه‌ها، کتابخانه‌ها و کلاس‌های آموزشی و همچنین محوطه‌های روباز با استفاده از چادر و داربست، برای میزبانی از زائران تجهیز خواهند شد.

بر پایه برنامه‌ریزی انجام‌شده، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۱۰ زائرشهر را برای این ایام آماده کرده است و فرهنگسرا‌های اشراق، فردوس، اندیشه، نوجوان، خاوران، بهمن، حاج قاسم، قرآن، امام (ره) و باغ‌موزه قصر در طرح میزبانی از زائران مشارکت خواهند داشت.

همچنین در این نشست مقرر شد فرهنگسرای بهمن میزبان خانواده شهدای میناب باشد و فرهنگسرای فردوس نیز به‌صورت ویژه برای اسکان بانوان در نظر گرفته شود. همچنین فرهنگسرای مقاومت و پایداری ویژه اسکان مستندسازان و اهالی رسانه و فرهنگسرای اندیشه میزبان هنرمندان خواهد بود.

اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری شبانه‌روزی در زائرشهر‌ها از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود. بر این اساس، هر منطقه تهران میزبان زائران یک استان کشور خواهد بود و فرهنگسرا‌ها متناسب با فضای بومی و فرهنگی همان استان، برنامه‌هایی ویژه برای زائران طراحی و اجرا می‌کنند.

اکران فیلم‌های مرتبط، نشست‌های کتابخوانی با محوریت رهبر شهید، برنامه‌های هنری، فعالیت‌های فرهنگی ویژه کودکان و برپایی مهد‌های کودک از جمله برنامه‌هایی است که در مراکز فرهنگی پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از جلسه، موضوع توزیع اقلام فرهنگی در «ایران‌سرا» واقع در میدان آزادی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، اقلامی همچون پرچم، سربند، پوستر و محصولات فرهنگی در میان زائران و عزاداران توزیع خواهد شد تا فضای معنوی، حماسی و مردمی مراسم در سطح شهر تقویت شود.

همچنین اعلام شد برای شش هزار هیئت مذهبی که در برنامه «عطر سیب» با سازمان فرهنگی هنری در ارتباط بوده‌اند، پیامک استخراج ظرفیت اسکان و ثبت‌نام در سامانه مربوطه ارسال شده است.

مرکز تماس و راهنمای زائران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز به‌صورت شبانه‌روزی و از طریق شماره ۱۸۱۱ آماده پاسخگویی در حوزه اسکان، مسیر‌های دسترسی، خدمات رفاهی، ارتباط با هیئت‌ها و برنامه‌های فرهنگی خواهد بود.

در پایان این نشست تأکید شد هدف از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، علاوه بر ارائه خدمات مناسب و منسجم، ثبت تصویری ماندگار از همدلی، میزبانی و همراهی مردم تهران در حافظه تاریخی ملت ایران و ایجاد خاطره‌ای ماندگار از حضور زائران در پایتخت است.

برچسب ها: شهرداری ، تشییع
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