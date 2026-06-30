فرمانده پلیس راه فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: تدابیر ویژه برای تردد ایمن و روان در جاده های گلستان در آستانه حضور زائران جهت تشییع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید اندیشیده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ محمود شهرکی گفت: با توجه به حجم بالای حضور زائران و مسافران طی روز‌های آینده در استان گلستان، تدابیر و پوشش ترافیکی پلیس راه گلستان در تمامی جاده‌های استان اجرا شده است.

سرهنگ محمود شهرکی افزود:طی رور‌های آینده شاهد حجم بالای تردد در استان هم از مسیر گلستان به تهران و هم از مسیر استان به مشهد مقدس خواهیم بود که رانندگان بایستی قوانین و مقررات رانندگی را مد نظر داشته باشند.

وی از رانندگان خواست: هر دو ساعت رانندگی حداقل یک ربع استراحت داشته باشند و باک سوخت خودرو را پر کنند تا در صورت بروز ترافیک در برخی معابر دچار کمبود سوخت نشوند.

سرهنگ شهرکی همچنین از اجرای محدودیت تردد خودرو‌های سنگین به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسد شدنی در هفته آینده خبر داد که روز‌های اعمل محدودیت تردد متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.