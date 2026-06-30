باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به انجام بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت مزارع گلرنگ بهمنظور تعیین زمان مناسب برداشت، اظهار کرد: در سال زراعی جاری، محصول گلرنگ در سطح ۴۱۰ هکتار از اراضی شهرستان بهصورت دیم کشت شده است که با توجه به شرایط مناسب رشد و وضعیت مطلوب مزارع، پیشبینی میشود بیش از ۱۶۰ تن محصول از این سطح برداشت شود.
او با بیان اینکه گلرنگ از جمله گیاهان کمنیاز به آب و سازگار با شرایط اقلیمی مناطق خشک و نیمهخشک است، ادامه داد: توسعه کشت این محصول میتواند نقش مؤثری در تنوع الگوی کشت، افزایش بهرهوری منابع آب و ارتقای درآمد بهرهبرداران بخش کشاورزی ایفا کند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم همچنین بر تداوم بازدیدهای کارشناسی و ارائه توصیههای فنی به کشاورزان تا پایان فصل برداشت تأکید کرد.
منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی جهرم