باشگاه خبرنگاران جوان_ همزمان با ایام شهادت سید و سالار شهیدان و در آستانه آیین تشییع رهبر شهید، بزرگ‌ترین بیلبورد کشور با عنوان «باید برخاست» به همت حوزه هنری استان کرمان طراحی، تولید و اکران شد.

این اثر با نگاهی حماسی، پیوند میان شهادت، بیداری و حضور مردم را روایت می‌کند و «برخاستن» را به عنوان پاسخ یک ملت آگاه و بصیر به خون شهید و قیام برای ادامه راه او به تصویر می‌کشد.

حوزه هنری با اجرای این اثر از ظرفیت هنر شهری برای روایت یکی از مهم‌ترین لحظات تاریخ معاصر بهره گرفته است، لحظه‌ای که در آن، اراده، حضور و قیام مردم بیش از هر زمان دیگری معنا پیدا می‌کند.

ایده این اثر در حوزه هنری کرمان شکل گرفت و با طراحی محسن فرجی نهایی شد.

این سومین باری است که حوزه هنری اقدام به طراحی و تولید محتوای این بیلبورد کرده است. پیش از این نیز دو طرح با عنوان «بعثت خون» و «مشت های گره کرده» اکران شده است.

محتبی اسدی، رییس حوزه هنری استان کرمان درباره این اثر گفت: سومین طراحی بزرگ‌ترین بیلبورد کشور دیشب در کرمان به اکران رسید.

وی افزود: از زمان شهادت رهبر معظم انقلاب و شهدای جنگ رمضان تاکنون این سومین طراحی است که به همت حوزه هنری و با مشارکت شهرداری اکران می‌شود.

رییس حوزه هنری استان کرمان بیان داشت: در آخرین طراحی که در آستانه تشییع باشکوه و با عظمت رهبر شهید اکران شد، سعی کردیم ضمن رعایت فضای حزن و ماتم محرم الحرام و شهادت رهبر شهید، طراحی به گونه‌ای صورت بگیرد که با تفسیر آیه قرآن که شهدا زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌خورند، تناسب داشته باشد.

وی افزود: بنابراین در این اثر حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای را در قامت رهبری زنده و حی می‌بینیم که در صف مبارزه با دشمنان اسلام و ایران قرار گرفته است و فدا و جان فدای مردم ایران شد و بعد از ایشان، شهدای شاخص جنگ رمضان و جنگ دوازده روزه و علی الخصوص شهید حاج قاسم سلیمانی را می‌بینیم و بعد در ادامه موجی که از برخاستن مقام معظم رهبری در مقابل دشمنان خدا و زورگویان ایجاد شده است و در واقع حکایت از بعثت مردم و برخاستن مردم و قیام مردم را دارد، می‌بینیم و در ادامه این تلاطم و موجی که از این بعثت ایجاد شده است، نابودی و شکست دشمنان ایران اسلامی را می‌بینیم.

اسدی بیان داشت: امیدواریم این اثر، مورد استقبال مردم قرار بگیرد و در رسانه‌ها و در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی و فیزیکی دیده شود.

منبع: حوزه هنری انقلاب اسلامی کرمان