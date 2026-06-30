مدیرتوزیع نیروی برق شهرستان خنج از بهسازی و اصلاح شبکه برق بیش از ۱۰ روستا در این شهرستان در قالب طرح بهارستان ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن نعیمی اظهار کرد: با هدف توسعه و اصلاح زیرساختهای برقرسانی، افزایش ظرفیت شبکه، افزایش پایداری و ارتقای سطح خدمات به مشترکان روستایی، پروژه بهارستان سال ۱۴۰۴ در بیش از ۱۰ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۴ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس انجام و به اتمام رسید.
او افزود: در اجرای طرح بهارستان، اقدامات گستردهای نظیر تعویض پایههای فرسوده، جابه جایی تیرهای موجود در معابر، نصب ترانس جهت رفع افت ولتاژ مشترکان، اصلاح روشنایی معابر و بهسازی تأسیسات برقرسانی در سطح روستاهای شهرستان صورت گرفته است که این موضوع نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه، کاهش خاموشیها، بهینهسازی مصرف انرژی و ارتقای رفاه اجتماعی در مناطق روستایی دارد.
مدیر توزیع نیروی برق شهرستان خنج دراستان فارس، تأکید کرد: روند اجرای طرحهای بهسازی و نوسازی شبکه برق روستایی در سطح شهرستان با برنامهریزی مستمر ادامه خواهد داشت تا سطح کیفیت و پایداری برق در تمامی نقاط ارتقا یابد.
نعیمی ضمن دعوت از تمامی مشترکان این شهرستان جهت پیوستن به پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی تصریح کرد: کارکنان سختکوش صنعت برق استان تمام تلاش خود را برای پایداری شبکه برق و تامین رفاه و آسایش شهروندان بکار میگیرند و امیدواریم مشترکان برق شهرستان نیز با رعایت اصول مدیریت مصرف برق و مشارکت در پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی با انجام اقدامات ساده، اما موثری چون: تنظیم دمای کولرگازی روی ۲۵ درجه، خاموش نمودن لوازم برقی غیرضرور در منزل، نصب سایبان برای کولرهای آبی، خادمان خود در صنعت برق استان را جهت عبور موفق از پیک تابستان و پایدار ماندن شبکه برق یاری کنند.
منبع: شرکت توزیع برق فارس