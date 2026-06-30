فرماندار هوراند گفت:به همت خیر حوزه آب و با تامین ۷.۵ کیلومتر لوله عملیات اصلاح، بهسازی و اجرای شبکه انتقال آب شرب در ۱۰ روستای محروم این شهرستان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی در بازدید از طرح های آبرسانی روستاهای محروم شهرستان هوراند اظهار کرد:به همت حاج اکبر ابراهیمی خیر حوزه آب و با تامین ۷.۵ کیلومتر لوله عملیات اصلاح، بهسازی و اجرای شبکه انتقال آب شرب در ۱۰ روستای محروم شهرستان هوراند با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در حال اجراست.
وی افزود: این طرح ۴۳۵ خانوار با جمعیتی حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار میدهد. تاکنون عملیات آبرسانی در ۷ روستا به پایان رسیده و ۳ روستای دیگر نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.
فرماندار هوراند با قدردانی از مشارکت خیران در اجرای طرحهای عامالمنفعه، بر تداوم توسعه زیرساختهای آبرسانی و تامین آب شرب سالم برای روستاهای محروم شهرستان تاکید کرد.