فرماندار هوراند گفت:به همت خیر حوزه آب و با تامین ۷.۵ کیلومتر لوله عملیات اصلاح، بهسازی و اجرای شبکه انتقال آب شرب در ۱۰ روستای محروم این شهرستان در حال اجراست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - علیرضا ابراهیمی در بازدید از طرح های آبرسانی روستا‌های محروم شهرستان هوراند اظهار کرد:به همت حاج اکبر ابراهیمی خیر حوزه آب و با تامین ۷.۵ کیلومتر لوله عملیات اصلاح، بهسازی و اجرای شبکه انتقال آب شرب در ۱۰ روستای محروم شهرستان هوراند با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد تومان در حال اجراست.

وی افزود: این طرح ۴۳۵ خانوار با جمعیتی حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را تحت پوشش قرار می‌دهد. تاکنون عملیات آبرسانی در ۷ روستا به پایان رسیده و ۳ روستای دیگر نیز در مراحل پایانی اجرا قرار دارند.

فرماندار هوراند با قدردانی از مشارکت خیران در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه، بر تداوم توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و تامین آب شرب سالم برای روستا‌های محروم شهرستان تاکید کرد.

برچسب ها: طرح آبرسانی ، آب شرب
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