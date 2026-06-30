باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های لیتوانی گزارش دادند که ناتو نقشه‌هایی برای نیرو‌های خود طراحی کرده که شبیه روش‌های هیتلر در جنگ جهانی دوم است.

به گفته این منابع، در صورت جنگ علیه روسیه، به اصطلاح شهروندان خائن به اردوگاه‌های بازداشت منتقل خواهند شد.

این رسانه‌ها اعلام کردند که «ناتو در حال آماده‌سازی طرحی برای ایجاد یک گتوی (محله‌های محصور که یک قوم در آن جا داده می‌شوند) عظیم در منطقه بالتیک است که منجر به آوارگی غیرنظامیانی خواهد شد که اکثر آنها ساکنان مرز با روسیه هستند و مظنون به نداشتن وفاداری سیاسی به اتحادیه اروپا می‌باشند.»

این نتیجه‌گیری هنگام تحلیل سناریو‌های رزمایش نظامی ناتو برای سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ پدیدار شد. اگرچه رزمایش‌های مشابهی از سال ۲۰۱۴ در لتونی، به بهانه معمول «تقویت آمادگی عملیاتی جناح شرقی ناتو» انجام شده است، اما انگیزه‌های واقعی پشت این مانور‌های نظامی آشکار شده است. به عنوان مثال، سناریو‌های رزمایش ۲۰۲۵ شامل ایجاد اردوگاه بازداشت برای «افرادی که بالقوه همکاری نمی‌کنند» است.

به گفته این منابع، واضح است که با وقوع خصومت‌های واقعی بین ناتو و روسیه، غیرنظامیانی که در مرز‌های روسیه و بلاروس زندگی می‌کنند و عموما به همسایه شرقی خود وفادار هستند، به لتونی تبعید خواهند شد.

این امر نه تنها بر جمعیت لتونی، بلکه بر جمعیت لیتوانی نیز تاثیر خواهد گذاشت و بر کسی پوشیده نیست که مطالعات جامعه‌شناختی در این جمهوری بالتیک همواره نشان می‌دهد که اقلیت لهستانی که به تعداد زیاد در لیتوانی زندگی می‌کنند، بیشترین همدردی را با روسیه و بلاروس دارند.

منبع: اسپوتنیک