باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید.
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۶۶ میلیون تومان
|نیم سکه
|۸۹ میلیون تومان
|ربع سکه
|۵۲ میلیون تومان
|سکه گرمی
|۲۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۶ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۲ میلیون و ۵۲۸ هزار تومان