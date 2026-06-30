باشگاه خبرنگاران جوان- دانیال اسماعیلیفر، مدافع راست و مهره کلیدی تراکتور که عملکرد درخشانی از خود نشان داده بود، با توافق با مدیریت باشگاه، قرارداد خود را برای ادامه حضور در این تیم تمدید کرد.
اسماعیلیفر به دلیل ثبات عملکرد و درک تاکتیکی بالا، یکی از مهرههای قابل اعتماد کادر فنی در ترکیب خط دفاعی تراکتور محسوب میشود. تمدید قرارداد این بازیکن در راستای برنامههای باشگاه برای حفظ هسته اصلی تیم و تقویت ترکیب جهت فصل جدید برگزار شد.
پیش از این، حضور دانیال در فصل گذشته، نقش مهمی در استحکام دفاعی و کیفیت بازی در جناح راست تراکتور ایفا کرده بود و با این تمدید، او همچنان یکی از ستونهای اصلی تیم در رقابتهای پیش رو خواهد بود.