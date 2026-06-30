باشگاه تراکتور با اعلام رسمی تمدید قرارداد دانیال اسماعیلی‌فر، از تداوم حضور این مدافع راست باتجربه در خط دفاعی تیم خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- دانیال اسماعیلی‌فر، مدافع راست و مهره کلیدی تراکتور که  عملکرد درخشانی از خود نشان داده بود، با توافق با مدیریت باشگاه، قرارداد خود را برای ادامه حضور در این تیم تمدید کرد.

اسماعیلی‌فر به دلیل ثبات عملکرد و درک تاکتیکی بالا، یکی از مهره‌های قابل اعتماد کادر فنی در ترکیب خط دفاعی تراکتور محسوب می‌شود. تمدید قرارداد این بازیکن در راستای برنامه‌های باشگاه برای حفظ هسته اصلی تیم و تقویت ترکیب جهت فصل جدید برگزار شد.

پیش از این، حضور دانیال در  فصل گذشته، نقش مهمی در استحکام دفاعی و کیفیت بازی در جناح راست تراکتور ایفا کرده بود و با این تمدید، او همچنان یکی از ستون‌های اصلی تیم در رقابت‌های پیش رو خواهد بود.

برچسب ها: تراکتور ، دانیال اسماعیلی فر
خبرهای مرتبط
نبرد سرنوشت‌ساز برای بلیت آسیا
فنونی‌زاده:
امیدوارم تیم‌ملی ایران به مرحله بعدی جام جهانی صعود کند/ اسکوچیچ بهترین گزینه برای پرسپولیس است
جدال گل گهر و چادر ملو برای کسب سهمیه آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
قول دروازه‌بان استقلال به بختیاری زاده
درگذشت اولین مدال‌آور جهان و المپیک کشتی آزاد ایران
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
آخرین اخبار
درگذشت اولین مدال‌آور جهان و المپیک کشتی آزاد ایران
سپاهان با نویدکیا در فصل جدید ادامه می‌دهد
تمدید قرارداد اسماعیلی‌فر با تراکتور
دستور وزیر ورزش برای برپایی اردوی مشترک تیم‌های ملی کبدی
ارزیابی ملی‌پوشان وزنه‌برداری دختران در آستانه رکوردگیری چالوس
۱۲ مدعی کسب سهمیه والیبال المپیک از قاره آسیا مشخص شدند
گزارش نیویورک تایمز از پاسخ ایران به ادعاهای کذب وزیر امنیت داخلی آمریکا
قول دروازه‌بان استقلال به بختیاری زاده
عملکرد نوسانی ایران در لیگ والیبال ملت‌ها
اقدام فدراسیون تنیس روی میز برای مراسم وداع با قائد شهید امت
کاپیتان قراردادش را با استقلال تمدید می‌کند
گزینه اصلی هدایت آلمان: باید دوباره از تیم زیر ۱۰ سال شروع کنیم
تمرینات تیم ملی جوانان در اصفهان با تمرکز بر بدنسازی
سرمربی آلمان برکنار می‌شود؟
برنامه شمسایی برای حفظ تاج و تخت فوتسال آسیا
پیام سفیر ایران و بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال پس از اقامت ۲۴ روزه در تیخوانا
پیام معاون اول رئیس جمهور پس از صعود تیم فوتبال چادر ملو به آسیا
جام جهانی ۲۰۲۶؛ آلمان حذف، پاراگوئه تعطیل شد
رئیس‌جمهور مکزیک: استقبال از تیم ملی ایران، اقدامی مردمی و فراتر از سیاست بود
هلند ۱ (۲) - (۳) ۱ مراکش/ شیر‌های اطلس، لاله‌های نارنجی را پرپر کردند + فیلم
آلمان ۱ (۳) - (۴) ۱ پاراگوئه/ پاراگوئه اولین شگفتی جام را رقم زد + فیلم
دوئل ساحل عاج و نروژ در دالاس
فاجعه تاریخی برای فوتبال آسیا در جام جهانی
دیدگاه کارشناس فوتبال درباره عملکرد تیم ملی در جام جهانی
ترکیب تیم ملی تنیس روی میز بانوان برای آسیا و ناگویا اعلام شد
برزیل ۲ - ۱ ژاپن/ سلسائو از دام سامورایی‌ها گریخت + فیلم
چادرملو با شکست گل‌گهر نماینده ایران شد
آلمان - پاراگوئه؛ نبرد حساس برای صعود به مرحله بعد
مظفر: نباید فراموش کنیم که فوتسال بانوان یک رشته نوپاست