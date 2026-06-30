مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم از اجرای عملیات احیا و مرمت ۱۴ رشته قنات در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قناعتیان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم با اشاره به اجرای عملیات احیا و مرمت ۱۴ رشته قنات در شهرستان، اظهار کرد: در جهت استفاده بهینه از منابع آب زیرزمینی، کاهش آثار تنش کم‌آبی و جلوگیری از افت عملکرد در واحد سطح که در نهایت موجب کاهش بنیه اقتصادی بهره‌برداران می‌شود، عملیات احیا و مرمت قنات ها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

او افزود: از طرح‌های اجرا شده در سال ۱۴۰۴ تا کنون، ۵ رشته قنات به طول یک کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (اعتبارات استانی) احیا و مرمت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم تصریح کرد: همچنین ۲ رشته قنات به طول ۳۰۰ متر با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه و حمایت بخش کشاورزی و با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان و هفت رشته قنات دیگر به طول ۲.۸ کیلومتر با بهره‌گیری از تسهیلات قرض‌الحسنه بنیاد علوی و اعتباری بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان مرمت و بازسازی شده است.

او با تأکید بر اهمیت قنات ها در تأمین آب پایدار بخش کشاورزی، بیان کرد: احیا و نگهداری این سازه‌های ارزشمند، نقش مهمی در استمرار تولید، حفظ اراضی کشاورزی و افزایش بهره‌وری منابع آب دارد.

در ادامه، اریک رئیس اداره امور فنی و زیربنایی گفت: عملیات مرمت ققنات ها با هدف افزایش استحصال آب خروجی، استحکام سازه‌ای گالری و لوله‌های قنات و پایداری منابع آب کشاورزی اجرا شده که نقش مؤثری در بهبود تأمین آب مزارع و باغات شهرستان خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی جهرم

برچسب ها: مرمت قنات ، احیای قنات
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