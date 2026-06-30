تمهیدات مناطق شهرداری تهران در آستانه تشییع پیکر رهبر شهید

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۴؛ در آستانه برگزاری مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، نشست هم افزایی تیم مدیریت شهری منطقه با هیئت شهری و نظامی استان کهکیلویه و بویر احمد، به میزبانی از هزاران زائر گرانقدر استان کهگیلویه و بویراحمد در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه برگزار شد.
در این راستا درخصوص تمهیدات اندیشیده شده و هماهنگیهای صورت گرفته با نهادهای مربوطه و زیرساختهای لازم برای اسکان و تردد زائران تبادل نظرشد.
امیر شهرابی شهردار منطقه ۱۴، در این خصوص اظهار داشت: ما خود را موظف به میزبانی شایسته از عاشقان مکتب امام و رهبری میدانیم و در همین راستا از مساجد و حسینیهها گرفته تا سوله و مجموعه ورزشی در منطقه برای اسکان زائران محترم استان کهگیلویه و بویراحمد تجهیز و آماده سازی شده است تا زائران با خاطری آسوده در این ایام به اقامه عزا بپردازند.
وی با اشاره به ترافیک سنگین خودروهای زائران، افزود: برای رفاه حال زائران و جلوگیری از هرگونه دغدغه پارکینگ، سه جایگاه ویژه با ظرفیت بالغ بر ۱۱ هزار خودرو در نظر گرفته شده است. بر این اساس، بزرگراه شوشتری با ظرفیت ۸ هزار دستگاه، بلوار هجرت با ظرفیت ۱۷۰۰ دستگاه و پارکینگ ورزشگاه تختی با گنجایش ۱۳۰۰ دستگاه خودرو، آماده خدمات دهی به زائران هستند.
وی در پایان با تاکید بر هماهنگی تمامی واحدهای خدمات رسان شهرداری، خاطرنشان کرد: همکاران ما در حوزههای حمل و نقل، خدمات شهری و فرهنگی با تمام توان پای کار هستند تا این میزبانی در شأن زائران رهبر شهید و در خور شأن شهر تهران باشد.
نمایندگان استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با قدردانی از همکاری و هماهنگی شهرداری منطقه ۱۴ و دستگاههای اجرایی، اظهار داشتند: تمهیدات پیشبینیشده برای اسکان، تردد و خدماترسانی به زائران استان، نشاندهنده برنامهریزی دقیق و تعامل مؤثر مجموعه مدیریت شهری است و امیدواریم با این هماهنگیها، زائران بتوانند با آرامش و نظم در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یابند.
ارزیابی آخرین وضعیت تجهیز مراکز اسکان و خدماترسانی به میهمانان آیین بدرقه رهبر شهید انقلاب در منطقه ۸
در جلسه هماهنگی آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، معاونان، مدیران ارشد، شهرداران نواحی و مدیران اجرایی، آخرین وضعیت آمادهسازی و تجهیز مراکز اسکان، تأمین زیرساختهای رفاهی، خدماتی و پشتیبانی و روند اقدامات اجرایی برای میزبانی شایسته از میهمانان و زائران این مراسم در سطح منطقه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در این جلسه با حضور فاطمه تنهایی شهردار منطقه ۸، معاونان و رؤسای ادارات منطقه ضمن تشریح مجموعه اقدامات حوزههای تخصصی خود، گزارشی از آخرین وضعیت هماهنگیهای صورتگرفته، تمهیدات اجرایی، چالشهای موجود و برنامههای پیشبینیشده برای ارتقای سطح خدماترسانی ارائه کردند.
در این راستا، اقدامات انجام شده در حوزههای خدمات شهری، حملونقل، پشتیبانی، تأمین امکانات رفاهی، خدمات درمانی، تجهیزات سرمایشی، تأمین آب آشامیدنی، اقلام مصرفی و پشتیبانی لجستیکی مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین شهرداران و مدیران نواحی سهگانه، آخرین وضعیت آمادهسازی و تجهیز فضاهای در اختیار برای اسکان میهمانان را تشریح کرده و گزارشی از روند تجهیز مراکز اسکان، آمادهسازی سرویسهای بهداشتی و حمام، استقرار تجهیزات سرمایشی، تأمین امکانات رفاهی و خدماتی، ساماندهی فضاهای پشتیبانی و انجام هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و نهادهای همکار ارائه کردند.
فاطمه تنهایی، شهردار منطقه ۸، با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل تمامی بخشها، اظهار داشت: آخرین روند آمادهسازی منطقه برای میزبانی از میهمانان آیین بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب به صورت مستمر رصد، پایش و ارزیابی میشود و تمامی ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و پشتیبانی منطقه برای ارائه خدمات مطلوب و در شأن این مراسم معنوی به کار گرفته شده است.
وی افزود: در حوزه اسکان و خدمات رفاهی، اقدامات گستردهای از جمله تجهیز و آمادهسازی مراکز اسکان، تأمین تجهیزات و امکانات سرمایشی متناسب با شرایط جوی، تأمین آب آشامیدنی، اقلام مصرفی، تجهیزات رفاهی، پیشبینی زیرساختهای بهداشتی و فراهمسازی امکانات و تجهیزات مورد نیاز در حوزه پشتیبانی و لجستیک انجام شده و روند اجرای این اقدامات تا زمان برگزاری مراسم به صورت مستمر مورد ارزیابی و پایش قرار خواهد گرفت.
شهردار منطقه ۸ همچنین با اشاره به موقعیت و دسترسی مناسب منطقه به شبکه حملونقل عمومی، تصریح کرد: آخرین تمهیدات لازم در سطح منطقه برای تسهیل در جابهجایی میهمانان و عزاداران رهبر شهید انقلاب اندیشیده شده و با بهرهگیری از ظرفیتهای حملونقل عمومی، شرایط مناسبی برای تردد، اسکان و خدمترسانی به شرکتکنندگان در این مراسم فراهم خواهد شد.
شهردار منطقه ۴: تمام ظرفیتهای مدیریت شهری برای میزبانی باشکوه از زائران رهبر شهید بسیج شده است
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی درخصوص هماهنگی بزرگداشت مراسم وداع و تشییع رهبر فقید و مجاهد شهید، ضمن تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان، بر اهمیت اتحاد ملی در مقابله با نقشههای دشمن تاکید کرد و افزود: آنچه امروز در جامعه ما اهمیت والایی دارد اتحاد بین مردم است؛ همانگونه که رهبر فقیدمان فرمودند اتحاد رمز پیروزی امت ماست.
شهردار منطقه ۴ با اشاره به ابعاد عظیم این رویداد تاریخی، آمارهای مربوط به حضور زائران را تشریح کرد و گفت: بر اساس نظرسنجیهای اولیه، پیشبینی میشود ۱۶ میلیون نفر از هموطنان استان یزد و مبادیهای ورودی شهر در مراسم وداع در تهران حضور یابند که از این میان، ۱۰۴ هزار نفر در محدوده منطقه ۴ حضور خواهند داشت. وی تاکید کرد: اهمیت این مراسم ایجاب میکند که تکتک ما نسبت به این وظیفه احساس مسئولیت بالایی داشته باشیم؛ ما مدیون این همه رشادت و دلیری هستیم و با برگزاری هرآنچه کاملتر این مراسم، شاید بتوانیم کار کوچکی در برابر این دریای بیکران علم و قدرت انجام دهیم.
موسوی با تاکید بر اینکه این مراسم یک حرکت مردمی- ملی و تاریخی است، افزود: ما در این منطقه با چهار فعالیت تحت ۴ قرارگاه روبهرو هستیم؛ از جمله قرارگاه پیشواز در ورودیهای شهر برای پارک خودرو و انتقال با BRT، قرارگاههای اسکان و وداع که به صورت ۴۸ ساعته خدمترسانی میکنند و در نهایت قرارگاه تشییع دیگر قرارگاه این منطقه به شمار میرود. وی خاطرنشان کرد: ما در این مراسم فرمایش رهبر فقید را که "هر کسی در هر جایی که ایستاده آنجا را مرکز دنیا بداند" سرلوحه خدمترسانی خود قرار دادهایم و با تمام توان خدمات رسانی خواهیم کرد.
در بخش مدیریت ترافیک و حمل و نقل، شهردار منطقه ۴ با اشاره به هماهنگیهای کارشناسی با پلیس راهور، از ایجاد ۱۷ کیلومتر مسیر ویژه BRT در بزرگراههای شهیدان صیاد شیرازی، بابایی و زینالدین خبر داد. وی افزود: برای جهتیابی آسان مسافران، قریب به ۴۵۰ تابلوی شناسایی موقت و ۲۰ هزار المان ترافیکی در سطح منطقه تجهیز شده است تا زائران در مسیرهای خود با مشکلی مواجه نشوند.
در حوزه خدمات شهری، شهردار منطقه ۴ با اشاره به برنامهریزیهای معاونت خدمات شهری و محیط زیست، از استقرار بیش از ۵۰۰ چشمه سرویس بهداشتی ثابت و سیار در طول مسیر خبر داد. وی همچنین برای پیشگیری از گرمازدگی زائران، از نصب ۵۰ دستگاه مهپاش در نقاط راهبردی خبر داد و تاکید کرد: نیروهای خدمات شهری بهصورت شبانهروزی و ۴۸ ساعته مسئولیت نظافت و پاکسازی مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم را بر عهده دارند.
موسوی با اشاره به مشارکت گسترده نهادهای خدماتی و مردمی، از آمادگی ۱۰۶ مدرسه برای اسکان زائران و استقرار ۲۱۰ پایگاه مقاومت بسیج در مساجد منطقه برای ارائه خدماتی نظیر پذیرایی، نظافت و پشتیبانی خبر داد. وی افزود: حضور پررنگ مردم و گروههای جهادی، نشاندهنده اوج دلدادگی به رهبر شهید و مقاومت ملت در برابر ظلم است.
شهردار منطقه ۴ با اشاره به اهمیت نقش زنان در صحنههای اجتماعی، از برنامهریزی ویژه اداره امور بانوان خبر داد و گفت: در این منطقه ۲۷ مجموعه مختص خانمها به همراه خانوادههایشان و ۳ مجموعه برای خانمهای مجرد در نظر گرفته شده است تا با حمایت ارگانهای کمکرسان، امنیت و رفاه کامل زائران محترم، بهویژه ۵۱ هزار خانم که در شمال شرق تهران پذیرای آنان خواهیم بود، تامین گردد.
سیدمحمد موسوی با تأکید بر اهمیت تبیین و انعکاس ابعاد این رویداد بزرگ به کل دنیا، از نقشآفرینی مؤثر روابط عمومی منطقه ۴ سخن گفت و افزود: روابط عمومی به عنوان قرارگاه فرماندهی اطلاعرسانی، با سازماندهی بیش از ۵۰۰ داوطلب رسانهای، مسئولیت روایتگری صادقانه این حماسه را بر عهده دارد. این تیم با نظارت دقیق، نه تنها وظیفه پوشش خبری و انعکاس لحظهبهلحظه خدمترسانیها را دارد، بلکه با همافزایی ظرفیتهای گروههای جهادی، دانشگاههای شاخص منطقه همچون دانشگاه علم و صنعت و امام حسین (ع) و هیئتهای مذهبی، فضایی آکنده از شور و شعور حسینی را برای زائران فراهم آورده است تا جلوههای ناب ایثار و پذیراییهای بیمنت مردم در حافظه تاریخی این سرزمین ثبت و ضبط شود.
تأمین گنجایش پارک ۵۰ هزار دستگاه خودرو ویژه زوار اعزامی از استان زنجان در جنوب شهر
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی شهردار منطقه ضمن بیان مطلب فوق افزود: پس از ابلاغ مسئولیت های محوله به این معاونت، ساز وکار جدی برای آماده سازی پارکینگ های عمومی در سطح محلات فراهم و با مشارکت نواحی فاز اجرائی عملیات آغاز شد.
وی ادامه داد: پس از پیمایش های مستمر از سطح محلات، تعداد ۲۳ قطعه زمین بی دفاع شهری و همچنین پارکینگ عمومی شناسائی و تمهیدات لازم برای آماده سازی آنها به انجام رسید.
به گفته این مقام مسئول، با آماده سازی این تعداد پارکینگ عمومی که محل آنها از طریق اسکن بارکد روی بدنه اتوبوس های خدمات رسان مشخص شده، گنجایش لازم برای توقف بیش از ۵۰ هزار دستگاه خودرو سبک وسنگین مهیا می شود.
شهردار منطقه همچنین از تداوم عملیات جانمائی نیوجرسی های بتنی با گاردریل های فرسوده و قدیمی محور بزرگراهی آزادگان، بهسازی و مرمت تعداد قابل توجهی از علائم و تجهیزات ترافیکی معابر و انسداد مسیر تعدادی از دسترسی ها برای کاهش بار ترافیکی و ایمنی شبکه مواصلاتی بعنوان دیگر تمهیدات این حوزه برای مراسم تشییع قائد شهید امت نام برد.
آماده سازی منطقه یک برای پارک بیش از ۲۰ هزار خودروی زائرین
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، هادی حقبین شهردار منطقه یک تهران اعلام کرد: برای ساماندهی وضعیت ترافیکی، طرح ویژه ترافیکی ورودی شمال شرقی تهران در بزرگراه شهید بابایی، از دانشگاه امام حسین (ع) تا تقاطع بزرگراه امام علی (ع) اجرا خواهد شد و زائران میتوانند پس از پارک خودرو در محدودههای پیش بینی شده با استفاده از خط ویژه اتوبوس به ایستگاههای مترو منتقل شوند.
حق بین خاطر نشان کرد: ۷۰ اتوبوس در مسیر ویژه بابایی تا نوبنیاد و ۵۰ اتوبوس در دیگر خطوط منطقه، روزانه امکان جابه جایی ۷۰ هزار زائر را از محلات منطقه یک به ایستگاههای مترو تجریش، قیطریه، شهید صدر، قائم، شهرک شهید محلاتی، اقدسیه و نوبنیاد خواهند داشت و در حدود ۲۰۰ ون و تاکسی نیز از محلههای امامزاده قاسم (ع)، دربند، باغ شاطر، زعفرانیه، چیذر و اوین که امکان ورود و استقرار اتوبوس ندارند زائرین را به ایستگاههای مترو منتقل خواهند کرد.
شهردار منطقه یک با اعلام برنامه ریزی اجرای خط ویژه برای عبور اتوبوس و خودروهای امدادی نیز گفت: در شهر تهران برنامه ریزی احداث ۶۰ کیلومتر خط ویژه انجام شده است که ۱۰ کیلومتر آن مربوط به منطقه یک بوده و با نیوجرسی و نصب علایم در حال جداسازی است.