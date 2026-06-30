باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - آینه دار مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: ویژه برنامه «باید برخاست» در سیمای خاوران و رادیو خاوران، با روایتی ملموس و مردممحور، به تبیین آموزههای حکیمانه و روایتهای اصیل از زندگی و مبارزات ایشان میپردازد. این برنامه علاوه بر تمرکز بر ابعاد معنوی، پوشش گستردهای از مراسمهای وداع و بدرقه در شهرستانها را نیز در دستور کار دارد. گزارشهای میدانی و ارتباط مستقیم از مراسم بدرقه در شهرهای تهران، قم و مشهد، لحظات حساس و پُر از احساس این رویداد تاریخی را برای مخاطبان به تصویر خواهد کشید.
وی افزود: این ویژهبرنامهها در قالبهای مختلف صبحگاهی، عصرگاهی و شبانگاهی و در ساعات مختلف پخش خواهند شد تا تمامی اقشار جامعه را در این لحظات تاریخی با خود همراه کنند. هدف از این تلاش گسترده، بازخوانی «وداع تاریخی» و روایت «صدای دلها» در برابر عظمت شخصیتی است که از دل مردم برخاسته است.
آینه دار گفت: تولید و پخش بیش از ۳۰ گزارش خبری و تولیدی، پوششی همهجانبه را برای این رویداد مهم در نظر گرفته است. محورهای اصلی این تولیدات شامل تمرکز بر آموزهها و ابعاد شخصیتی رهبر شهید، پوشش لحظات تاریخی وداع ملت، تولید گزارشهایی از ابعاد مختلف مراسمهای عزاداری در استان، گزارشهای میدانی از اعزام مردم استان به مراسم تشییع، پوشش برپایی مراسمها و موکبها در سطح استان، و بازخوانی خاطرات سفر رهبری به شهرهای مختلف خراسان جنوبی است.
فضای مجازی صدا و سیمای خراسان جنوبی نیز با هدف تعامل حداکثری، پویش «من هم میآیم» و سامانه «نهضت روایتهای مردمی» را برای دریافت آثار مخاطبان راهاندازی کرده است. تولید مستند «رنگ بهار» (بههمراه ۶ کلیپ جانبی)، تقطیع و بازنشر محتوای رادیویی و تلویزیونی، طراحی پوسترهای اطلاعرسانی و ساماندهی تیمهای مردمی برای پوشش روایتگری مراسم در مشهد، تهران و قم، از دیگر اقدامات ویژه این بخش به شمار میآید.