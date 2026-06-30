باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ علی جهانشاهی فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یگان‌های این نیرو در مناطق مرزی غرب ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدای والامقام ایران اظهار داشت: امروز حتی کشور‌هایی که زمانی استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا را عامل امنیت خود می‌دانستند، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که حضور این پایگاه‌ها منشأ ناامنی و بی‌ثباتی است.

وی ضمن قدردانی از مجاهدت و تلاش شبانه‌روزی مدافعان مرز در سنوات قبل به‌ویژه ماه‌های اخیر، یادآور شد: استقرار و آمادگی دلاوران نیروی زمینی ارتش در مرز‌ها با همراهی رزمندگان غیور سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی، هرگونه جسارت دشمن برای اجرای عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی ایران را از بین برد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با تأکید بر آمادگی یگان‌های واکنش سریع، نیرو‌های ویژه و هجومی این نیرو تصریح کرد: با حضور و هوشیاری رزمندگان نیروی زمینی و مجموعه پرتوان نیرو‌های مسلح، مرز‌های ایران عزیز از امنیت لازم برخوردار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر ضرورت حفظ آمادگی مستمر نیرو‌های مسلح و تقویت توان دفاعی کشور تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین راهبردی که از رهبر شهید انقلاب به‌یادگار مانده، ضرورت حفظ اقتدار و آمادگی دائمی برای مقابله با تهدیدات دشمنان است.

امیر جهانشاهی با اشاره به یکی از دیدار‌های خود با رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: در آخرین شرفیابی خدمت ایشان، توصیه‌ای راهبردی و ماندگار را مطرح کردند که همچنان چراغ راه نیرو‌های مسلح است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش ادامه داد: ایشان تأکید داشتند که فرصت چندانی وجود ندارد و ممکن است دشمن در هر لحظه اقدام کند؛ بنابراین باید اولویت‌ها به‌درستی تعیین و آمادگی‌ها به‌صورت مستمر تقویت شود.

وی اضافه کرد: رهبر شهید همواره بر این نکته تأکید داشتند؛ باید همواره قوی باشیم، بر همین اساس، تقویت توان رزمی، افزایش آمادگی یگان‌ها و ارتقای قدرت بازدارندگی کشور، مهم‌ترین اولویت نیرو‌های مسلح محسوب می‌شود.

امیر سرتیپ جهانشاهی در ادامه با بیان خاطره‌ای از آن دیدار گفت: فضای آن جلسه برای ما بسیار ماندگار و تأثیرگذار بود، در اتاقی بسیار ساده و به‌دور از هرگونه تشریفات، رهبر شهید با همان روحیه معنوی، عرفانی و اخلاص همیشگی حضور داشتند. آن فضای روحانی و معنوی هیچ‌گاه از ذهن و خاطره ما پاک نخواهد شد و همواره برای ما الهام‌بخش خواهد بود.

وی افزود: امروز نیز نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خود را ادامه‌دهنده راه شهدا می‌دانند و امیدوارند بتوانند با خدمت صادقانه به مردم، در مسیر آرمان‌های بلند شهدا و انقلاب اسلامی حرکت کنند.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به عوامل موفقیت کشور در عبور از شرایط سخت و جنگ تحمیلی اخیر تصریح کرد: آنچه موجب پیروزی و موفقیت جمهوری اسلامی ایران شد، پیش از هر چیز لطف و عنایت خداوند متعال بود، پس از آن، هدایت‌های حکیمانه فرماندهی‌کل قوا، برکت خون پاک شهدا، ایثارگری و فداکاری نیرو‌های مسلح، حضور آگاهانه مردم در صحنه و پشتیبانی دولت، نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌های کشور ایفا کرد.

وی خاطرنشان کرد: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در تمامی مراحل، تحت هدایت و فرماندهی دقیق فرمانده معظم کل قوا مأموریت‌های خود را دنبال کردند و این هدایت‌ها نقش مهمی در مدیریت صحنه و دستیابی به اهداف دفاعی کشور داشت.

امیر سرتیپ جهانشاهی با تأکید بر اینکه اقتدار دفاعی مهم‌ترین عامل بازدارندگی در برابر تهدیدات دشمنان است عنوان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید برای حفظ و ارتقای توان دفاعی کشور تلاش کنیم. تقویت آمادگی رزمی، توسعه تجهیزات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فناورانه و دانش‌بنیان از جمله اقداماتی است که با جدیت در دستور کار نیروی زمینی ارتش قرار دارد.

فرمانده نیروی زمینی ارتش در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: پیروزی‌ها و موفقیت‌های امروز کشور مرهون لطف خداوند متعال، خون پاک شهدا، فداکاری نیرو‌های مسلح، حمایت و همراهی مردم و هدایت‌های حکیمانه فرمانده معظم کل قوا است، امیدواریم بتوانیم همچنان خادمان شایسته‌ای برای ملت بزرگ ایران باشیم و در مسیر حفظ امنیت، اقتدار و عزت کشور با تمام توان به خدمت ادامه دهیم.

منبع: تسنیم