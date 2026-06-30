باشگاه خبرنگاران جوان - متن حکم مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری برای انتصاب «محمود عسگری آزاد» و «محمد مروتی شریف‌آبادی» به عنوان اعضای جدید اعضای جدید شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به شرح زیر است:

«به استناد بند (۱۲) ماده (۷) اساسنامه سازمانه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی مصوب ۱۴۰۵.۳.۱۷ هیأت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی؛ نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم به عنوان «عضو شورای سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (قدس سره الشریف)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با حضور فعالانه در جلسات شورا و تشریک مساعی سایر اعضای محترم در پیشبرد اهداف و مأموریت‌های آن سازمان با هدف نیل به افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی در طول زنجیره تولید تا مصرف، کاهش شاخص شدت انرژی و بهره‌مندی عادلانه اقشار مختلف جامعه از یارانه انرژی مجدانه کوشا باشید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»