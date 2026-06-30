باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا مبصری دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ در یازدهمین همایش صنعت مرغ مادر گوشتی گفت: زنجیرهها همواره تلاش میکنند دامنه فعالیت و تابآوری خود را افزایش دهند، بهویژه در شرایط حساس فعلی که با عدم قطعیتهای جدی روبهرو هستیم.
به گفته وی، در دوره بحران و در مقاطعی که شرایط دشوارتر بود، سهم زنجیرهها در تولید افزایش یافت که نشاندهنده افزایش نقش این مجموعهها در حفظ تداوم تولید است.
مبصری ادامه داد: زنجیرهها به دلیل ساختار منسجمتر، توان بیشتری برای استمرار تولید در شرایط بحرانی دارند به طوریکه واحدهای کوچک این مزیت را دارند که در شرایط سخت، انعطافپذیرتر عمل کنند و در صورت لزوم، تولید را تا آرامشدن شرایط متوقف کنند، اما واحدهای بزرگ که مزیت اصلی آنها بهرهمندی از صرفهجویی در مقیاس است، ناچار به ادامه تولید هستند که در نهایت استمرار تولید منجر به ثبات بازار و نفع مصرف کننده می شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان زنجیره گوشت مرغ با بیان اینکه آثار تولید در بازار بهوضوح قابل مشاهده است، افزود: در دوره بحران، هیچ نشانهای از خالی شدن قفسه فروشگاهها یا شکلگیری صفهای خرید مشاهده نشد که این ثبات، حاصل تلاش مستمر تولیدکنندگان و فعالان زنجیره تامین است که در سختترین شرایط روند تولید و عرضه را متوقف نکردند.
وی گفت: طی دوران جنگ و بویژه در اسفند ماه و اوایل فروردین که به هر صورت جنگ با شدت ادامه داشت، نسبت مشارکت زنجیرهها در تولید از حدود ۳۳ تا ۳۴ درصد به ۴۷ درصد رسید.