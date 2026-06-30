در راستای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تهاجم به اراضی ملی خراسان جنوبی، با شناسایی تخریب و تصرف بیش از ۱۹۰۰ مترمربع از اراضی مرتع پرونده متخلفان به مراجع قضایی ارجاع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - کرباسچی سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت :در پی نظارت‌های مستمر بر اراضی ملی و مراتع استان، متوجه تخریب و تصرف غیرقانونی مساحتی بالغ بر ۱۹۳۶ مترمربع از اراضی مرتع واقع در منطقه بوشاد و کلاته درویش در شهرستان بیرجند شدیم.

وی افزود: این اراضی به دلیل قرارگیری در نزدیکی مرکز استان و برخورداری از اقلیم بسیار مطلوب و خوش‌آب‌وهوا، از اهمیت استراتژیک و ارزش افزوده بالایی برای اکوسیستم منطقه برخوردار است. همین ویژگی‌ها باعث شده تا این مناطق هدف اصلی متجاوزان قرار گیرد که صیانت از آن‌ها را به امری حیاتی تبدیل کرده است.

کرباسچی گفت: در پی این تخلف، علاوه بر اقدامات حفاظتی، پرونده قانونی متخلفان تشکیل و جهت پیگیری جدی و اعمال مجازات‌های قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است. نهادهای نظارتی تأکید کردند که با هرگونه آسیب به منابع طبیعی و اراضی ملی در این مناطق، برخورد قاطع خواهد شد.