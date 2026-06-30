باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - راکان ناصرالدین، وزیر بهداشت لبنان، امروز سه‌شنبه تایید کرد که تجاوز رژیم تروریستی اسرائیل تمام بیمارستان‌های جنوب لبنان را هدف قرار داده است و بر لزوم حمایت از بیمارستان‌های جنوب و کادر پزشکی تاکید کرد، به ویژه که آنها در جریان تجاوز فداکاری‌های بزرگی انجام داده‌اند.

ناصرالدین در جریان بازدید میدانی از تعدادی از بیمارستان‌های جنوب، که از بیمارستان هیرام در صور شروع شد و شامل بیمارستان جبل عامل و بیمارستان لبنانی-ایتالیایی نیز می‌شد، پیش از ادامه بازدید به سمت بیمارستان تبنین، به المیادین گفت که تمرکز اصلی بر جنوب است.

او با تاکید بر ادامه‌ی ایجاد مقاومت و آزادسازی، افزود: «جنوب با مرز‌ها و خطوط تعیین‌شده‌ی خود که با خون شهدا و مقاومت حفظ شده است، باقی خواهد ماند و کاملا حفظ خواهد شد و نه از طریق توافق‌نامه‌ها و نه از طریق توافق‌نامه‌ی چارچوب، واگذار نخواهد شد.»

این پس از آن صورت می‌گیرد که آمریکا روز جمعه اعلام کرد که به «توافقنامه‌ای چارچوبی» بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل دست یافته است، توافقی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل آن را یک دستاورد دانست و در عین حال به ادامه اشغال جنوب لبنان اشاره کرد.

اشغالگران صهیونیست در جریان تجاوز گسترده خود به لبنان، عمدا آمبولانس‌ها، مراکز درمانی و پرسنل آنها را هدف قرار دادند، به ویژه در حالی که آنها در حال انجام وظیفه و انتقال غیرنظامیان مجروح بودند.

پیش از این، وزیر بهداشت لبنان تاکید کرده بود که این وزارتخانه با همکاری کمیته ملی حقوق بشردوستانه بین‌المللی، در حال مستندسازی دقیق این تخلفات است تا یک پرونده جنایی بین‌المللی محکم تشکیل دهد.

منبع: المیادین