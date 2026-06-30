فرمانده انتظامی استان کردستان از کشف ۱۸۰ هزار لیتر مشتقات نفتی قاچاق به ارزش ۲۰۵ میلیارد ریال در مرز باشماق مریوان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار یحیی الهی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق سوخت، مأموران پلیس گمرک باشماق مریوان با اشراف اطلاعاتی، سه دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق سازمان‌یافته را در این پایانه مرزی شناسایی کردند.

‌وی افزود: مأموران با هماهنگی مراجع قضایی، این سه دستگاه کامیون تانکردار را متوقف کرده و در بازرسی از آن‌ها، ۱۸۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.

‌فرمانده انتظامی استان کردستان با بیان اینکه در بررسی‌های فنی مشخص شد محموله کشف‌شده از مشتقات نفتی نوع «رافینت» (پیش‌ساز تولید بنزین) بوده است، تصریح کرد: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را ۲۰۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

‌سردار الهی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با قاچاق سازمان‌یافته خاطرنشان کرد: در این رابطه سه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، تحویل مراجع قضایی شدند.

برچسب ها: سوخت ، قاچاق ، کردستان
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