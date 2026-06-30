باشگاه خبرنگاران جوان - سید موسی حسینی، مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر، ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با رسیدگی به ۹۹ پرونده قاچاق سوخت در این استان طی سه ماهه نخست سال جاری، ۵۹۵ هزار لیتر سوخت به چرخه توزیع رسمی کشور بازگشت.

وی با اشاره به اقدامات این نهاد در پیشگیری از تخلفات ارزی، اظهار داشت که از مجموع ۷۴ پرونده ارزی بررسی شده در شعب بدوی استان، معادل ۵۴۰ میلیارد ریال انواع ارز به خزانه کشور بازگردانده شده است. همچنین در بخش مقابله با احتکار، کالاهایی نظیر روغن موتور، لاستیک خودرو، برنج و آرد به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال از نقاط مختلف استان کشف و به بازار بازگردانده شد.

حسینی افزود: در جریان رسیدگی به پرونده‌های ملی و مهم، ۱۴۷ پرونده کیفری با محکومیت مجموعاً ۱هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال مختومه شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد که طی این مدت، ۲۶۶ مورد گشت مشترک نظارتی با همکاری نهادهایی نظیر صمت، جهاد کشاورزی، دامپزشکی و بهداشت انجام شده که منجر به کشف ۵ هزار پرونده مربوط به جرائم خدمات کالا (مانند گران‌فروشی، عدم درج قیمت و عدم رعایت بهداشت) گشت. از این میان، ۳۱ واحد متخلف نیز پلمپ شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی بوشهر با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ارجاع شده به شعب بدوی، اعلام کرد: از مجموع ۲ هزار و ۴۱۳ پرونده مربوط به حوزه‌های کالا، خدمات، بهداشت، دارو و قاچاق، ۹۲ درصد پرونده‌ها مختومه شده است.