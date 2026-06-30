باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی -اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، سه‌شنبه، نهم تیر ۱۴۰۵ با حضور در نشست خبری هفتگی به پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی درباره مهم‌ترین تحولات عرصه سیاست خارجی پاسخ داد.

جزئیات سفر عراقچی به عراق

بقایی درباره سفر وزیر امور خارجه به عراق، گفت: این اولین سفر وزیر امور خارجه بعد از تشکیل دولت جدید عراق بود؛ رابطه ایران و عراق بسیار عمیق و مبتنی بر پیوند‌های فرهنگی دینی و همسایگی است؛ تغییر دولت‌ها نه تنها تاثیری بر روابط خوب ندارد، بلکه فرصتی برای تعمیق روابط است.

وی اضافه کرد: دیدار‌های وزیر امور خارجه با مقام‌های عراقی در راستای تقویت مناسبات طرفین و مباحث مربوط به ارتباطات مردمی دو کشور انجام شد؛ موضع عراق در طول جنگ موضع مسئولانه‌ای بود. هیئت ایران حامل پیام تقدیر ایران از مردم عراق به دلیل مواضعشان در مورد جنگ علیه ایران بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع بخش عمده‌ای از رایزنی‌های این سفر را تشکیل می‌داد، اظهار کرد: اقشار مختلف مردم عراق منتظر مشارکت در این مراسم مهم هستند؛ نخست‌وزیر عراق کمیته‌ای را به این منظور تشکیل داد. مشورت‌ها برای برگزاری مراسم به بهترین نحو ادامه خواهد داشت؛ برگزاری این مراسم نشان‌دهنده پیام‌های زیادی است که مهم‌ترین آن نمایش عمق الفت و مودت مردم ایران و عراق است.

واکنش ایران به اظهارات اخیر مکرون

بقایی در واکنش اظهارات اخیر امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره تنگه هرمز، گفت: اظهارنظر درباره همه چیز نشانه مسئولیت‌پذیری و اعتبارآفرین نیست.

وی تاکید کرد: همه کشور‌ها باید برای تشخیص دقیق مرز‌ها تلاش کنند؛ بدانند در برخی موارد سازنده‌ترین کار این است که اجازه دهند امور به صورت منطقی پیش برود؛ ما اعلام کردیم مواضع ایران براساس مفاد یادداشت تفاهم روشن است و نیازی به مداخله دیگران ندارد؛ این مداخله‌ها نیت خیر ندارند و به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر می‌شود.

طرف ایران در یادداشت تفاهم آمریکاست

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره گزارش‌های مربوط به خلع سلاح گروه‌های مقاومت در عراق و لبنان، اظهار کرد: در رابطه با لبنان موضع ما روشن است؛ تعهد آمریکا برای پایان جنگ در همه جبهه‌ها به شمول لبنان براساس یادداشت تفاهم آشکار است. طرف ایران در یادداشت تفاهم آمریکاست.

وی تصریح کرد: توافق‌های خارج از این یادداشت تفاهم برای ما ملاک نیست؛ گروه‌های مقاومت با توجه به تجارب خود به بهترین شیوه‌ای که صلاح می‌دانند اقدام می‌کنند؛ در رابطه با دولت عراق هر چیز که به امور داخلی عراقی‌ها مربوط می‌شود به تصمیم دولت و مردم عراق مربوط است و آنها به خوبی از نقش گروه‌های مقاومت در صیانت از این کشور و مبارزه با تروریسم اطلاع دارند. آنها در هر تصمیم‌گیری این مسائل را مدنظر دارند.

اجرای بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های ایران در حال انجام است

بقایی درباره گزارش‌های مربوط به نشست دوحه میان ایران و آمریکا، توضیح داد: ما اعلام کردیم اساسا برنامه‌ای برای دیدار با آمریکایی‌ها در هیچ سطحی نداشتیم که بخواهیم منصرف شویم؛ آنچه در دوحه احتمالا فردا انجام می‌شود گفت‌و‌گو درباره اجرای بند‌هایی از یادداشت تفاهم ازجمله درباره آزادسازی دارایی‌های محدود شده ایران است که با طرف‌های قطری انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: اجرای بند مربوط به آزادسازی دارایی‌های یادشده در حال انجام است و مقدمات لازم تمهید شده است.

واکنش به استفاده از پایگاه‌های ناتو در تجاوز علیه ایران

بقایی در بخشی دیگر درباره استفاده از پایگاه‌های ناتو در تجاوز علیه ایران، اظهار کرد: این موضوع نامکشوفی نبود و برای ما روشن بود که ناتو و برخی کشور‌ها در اجرا و طراحی و پشتیبانی از اقدام‌های تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران نقش فعالانه‌ای داشتند.

وی تاکید کرد: این اعتراف دبیرکل ناتو در هر محکمه‌ای قابل استناد است و برای این نهاد و شخص دبیرکل مسئولیت بین‌المللی ایجاد می‌کند. این اعتراف نشانگر بخش دیگری از برنامه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی است و ایرانیان فقط در برابر دو نیروی شرور ایستادگی نکردند؛ تلاش برخی کشور‌های اروپایی برای توجیه و تبرئه خودشان از مشارکت در این جنایت‌ها هم قابل تامل است؛ این توجیه‌ها به هیچ عنوان بار جرم ارتکابی را سبک‌تر نمی‌کند.

واکنش به ادعای کانادا برای بازگشایی سفارت و فعالیت کنسولگری خود در ایران

بقایی درباره ادعای کانادا برای بازگشایی سفارت و فعالیت کنسولگری خود در ایران، گفت: از دسامبر ۲۰۱۲ کانادا بی‌دلیل و به صورت یک‌جانبه روابط دیپلماتیک با ایران را به حالت تعلیق درآورد و از آن زمان ایرانیان مقیم کانادا از این تصمیم متضرر شدند.

وی تاکید کرد: کانادا برای حقوق بشر و مسائل انسانی ارزش قائل نیست؛ ما هیچ درخواست رسمی از کانادا دریافت نکردیم و به محض دریافت چنین درخواستی حتما موضوع را بررسی می‌کنیم.

همه ارکان نظام در جریان گفت‌و‌گو‌های مربوط به وضعیت جنگ و صلح قرار دارند

بقایی با بیان اینکه هر تصمیمی درباره وظایف دستگاه دیپلماسی اتخاذ می‌شود براساس روالی است که طی چند دهه تثبیت شده، گفت: همه ارکان نظام در جریان گفت‌و‌گو‌های مربوط به وضعیت جنگ و صلح قرار دارند.

وی اضافه کرد: هر تصمیمی با توجه به سنجش معایب مزایا اتخاذ می‌شود. وزارت امور خارجه تابع تصمیمی است که نهاد‌های بالادستی و شورای عالی امنیت ملی ابلاغ می‌کنند.

اجرای تفاهم لحظه‌ای رصد می‌شود

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره وضعیت یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، گفت: از ابتدای ورود ما به این روند دیپلماتیک کسی تصور فرآیند بی‌چالش را نداشت؛ این روند دیپلماتیک بعد از دو جنگ در کمتر از یک سال در فضای بدگمانی شدید و با توجه به عهدشکنی آمریکا و کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی شروع شد.

وی اضافه کرد: ما بر اصل تعهد در برابر تعهد تاکید داریم؛ تعهدات طرفین شفاف است و متن یادداشت تفاهم دقیق نگارش شده است؛ آمریکا باید به عنوان طرف یادداشت تفاهم هم تعهدات خود را انجام دهد و هم موضوع لبنان را اجرایی کند؛ ما لحظه‌ای اجرای تفاهم را رصد می‌کنیم.

عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش بر ادامه روند تاثیر منفی خواهد داشت

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره حمله‌های اخیر آمریکا به اهدافی در خاک ایران، اظهار کرد: طبیعی است که عدم پایبندی آمریکا به تعهداتش طبق یادداشت تفاهم بر ادامه روند تاثیر منفی خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه ما هیچ اقدامی را بی پاسخ نخواهیم گذاشت، تصریح کرد: این اقدام‌ها نقض بند اول یادداشت تفاهم است و در صورت تکرار چنین نقض‌هایی ادامه روند با مشکل مواجه می‌شود.

بقایی اضافه کرد: بند ۱۳ یادداشت تفاهم گفت‌و‌گو درباره توافق نهایی را منوط به اجرای بند‌های یک، چهار، پنج، ده و یازده کرده است؛ در برخی بند‌ها مانند خاتمه محاصره دریایی و معافیت فروش نفت شرایط مطلوب است، اما در برخی موارد چالش جدی داریم.

واکنش به اظهارات گروسی

بقایی درباره اظهارات گروسی، مدیرکل آژانس در مورد بازرسی‌های آژانس، گفت: تعامل ایران با آژانس به شیوه چند ماه اخیر ادامه پیدا می‌کند، به این معنا که ایران به‌عنوان عضو معاهده منع اشاعه درباره مراکز آسیب‌ندیده تعاملش را ادامه می‌دهد.

استقبال ایران از هر ابتکار و فرصت تامین کننده منافع جمعی کشور‌های منطقه

بقایی در بخشی دیگر درباره نشست مشترک ایران و عراق و کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اظهار کرد: ما از هر ابتکار و فرصت تامین کننده منافع جمعی کشور‌های منطقه استقبال می‌کنیم.

وی اضافه کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی در راستای سیاست‌های اصولی ایران برای تامین امنیت منطقه بدون مداخله طرف‌های خارجی است و اکنون بهترین زمان برای برگزاری این نشست است.

جام جهانی امسال یکی از سیاسی‌ترین رویداد‌های ورزشی

بقایی درباره تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی، گفت: یکی از سیاسی‌ترین رویداد‌های ورزشی امسال روی داد و سیاسی‌ترین برخورد هم با تیم ملی ایران انجام شد.

وی تاکید کرد: تیم ملی ایران نماینده خوبی برای ایرانیان بودند؛ اوج کینه‌توزی هیئت‌حاکمه آمریکا را نیز ما شاهد بودیم و ابراز خوشحالی مقام آمریکایی از حذف ایران خلاف ضوابط و اصول میزبانی است؛ فدراسیون شکواییه‌ای درباره بازی آخر به فیفا ارائه کرده است.

جزئیات خط ارتباطی میان ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز

بقایی درباره خط ارتباطی میان ایران و آمریکا در مورد تنگه هرمز، اظهار کرد: خط ارتباطی بین نظامیان نیست بلکه بین بخش‌های سیاسی دو کشور است.

وی تصریح کرد: از طرف ایران وزارت امور خارجه و از طرف آمریکا یکی از مقام‌های ذیربط در تشکیلات سیاسی دو طرف خط ارتباطی هستند؛ این موضوع تشانگر رویکرد مسئولانه ایران برای اجرای یاددداشت تفاهم است.

جزئیات گفت‌و‌گو‌های ایران و عمان درباره تنگه هرمز

بقایی درباره تنگه هرمز، گفت: در رابطه با تنگه هرمز تکلیف روشن است؛ بند پنج یادداشت تفاهم مسئولیت ایران را به صراحت بیان کرده است؛ این روند شروع شده و تداوم خواهد داشت.

وی اضافه کرد: ایران و عمان برای مدیریت تنگه هرمز مطابق با حقوق بین‌الملل گفت‌و‌گو می‌کنند و با دیگر کشور‌های منطقه هم تبادل تظر می‌کنند؛ به مشورت‌ها با عمان برای تنظیم ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتی‌ها ادامه می‌دهیم.

فروش نفت و محصولات نفتی تسهیل شده است

بقایی درباره وضعیت فروش نفت ایران، گفت: بعد از گفت‌و‌گو با بخش‌های ذیربط، ازجمله وزارت نفت، می‌توانم بگویم که روند امور در رابطه با فروش نفت و محصولات نفتی تسهیل شده است.