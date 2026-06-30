فرمانده نیروی دریایی ارتش در جریان بازدید وزیر امور خارجه از یادمان شهدای ناوشکن دنا، بر آمادگی کامل نیروی دریایی برای دفاع از امنیت و منافع کشور تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با حضور در ستاد نیروی دریایی ارتش ضمن دیدار با امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش از یادمان شهدا و وسایل به جا مانده از شهدای ناوشکن دنا در جنگ رمضان بازدید و نسبت به رشادتها و فداکاریهای دریادلان ارتش جمهوری اسلامی ایران ادای احترام کرد.
در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش راهبردی نیروی دریایی ارتش در تأمین امنیت و صیانت از منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در آبهای سرزمینی و بینالمللی بر اهمیت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در میان نسلهای جوان تأکید کرد.
وزیر امور خارجه در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران، عنوان کرد: یاد و نام شهیدان همواره چراغ راه ملت ایران خواهد بود و انتقال ارزشها به نسلهای آینده یک مسئولیت ملی و تاریخی است.
امیر دریادار ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از آخرین مأموریتها، توانمندیها و دستاوردهای این نیرو در حوزههای عملیاتی، آموزشی و دفاعی بر آمادگی کامل نیروی دریایی برای دفاع از امنیت و منافع کشور تأکید کرد.
منبع: ایسنا