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ترامپ و پس لرزه های جنگ با ایران + فیلم

همزمان با افزایش انتقاد‌ها از سیاست‌های دونالد ترامپ در قبال ایران، شماری از سیاستمداران و تحلیلگران آمریکایی، جنگ با ایران را پرهزینه، ناکام و عامل تشدید بحران‌های داخلی آمریکا توصیف کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اظهارات تازه چهره‌های سیاسی و تحلیلگران آمریکایی، بار دیگر عملکرد دولت ترامپ در جنگ با ایران را زیر ذره‌بین برده است. کریس مورفی با انتقاد از هزینه‌های این جنگ، اتهاماتی درباره فساد مالی ترامپ مطرح کرده و برخی مقام‌های سابق نیز از مخالفت دولت باراک اوباما با حمله به ایران و نقش نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پیشبرد این ایده سخن گفته‌اند.

منتقدان معتقدند جنگ با ایران نه‌تنها اهداف اعلام‌شده را محقق نکرد، بلکه هزینه‌های سنگینی را به آمریکا تحمیل کرد و پیامد‌هایی همچون فشار اقتصادی، افزایش بهای سوخت و کاهش توان نظامی را در پی داشت. جو بایدن نیز اخیرا با انتقاد از عملکرد ترامپ، او و دولتش را عامل تضعیف جایگاه آمریکا در عرصه بین‌المللی و تشدید بحران‌های داخلی این کشور توصیف کرده است.

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