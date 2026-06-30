باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - محققان ناسا اعلام کردند که بر اساس دادههای رادار ماهوارهای، نزدیک به ۵۹۰۰۰ ساختمان در زلزلههای ۲۴ ژوئن ونزوئلا آسیب دیده یا تخریب شدهاند. این برآورد بسیار بالاتر از ارقام رسمی تاکنون است. محققان دانشگاه ایالتی اورگان در گزارشی که از دادههای رادار ماهوارهای سنتینل-۱ آژانس فضایی اروپا استفاده کرده است، اعلام کردند که تقریباً ۵۸۸۷۰ ساختمان در سراسر منطقه آسیبدیده یا تخریب شدهاند.
این گزارش که به عنوان «ارزیابی اولیه و سریع» توصیف شده است، نشاندهنده «تغییرات ناگهانی سطح مطابق با آسیب» است. در مقابل، آخرین گزارش رسمی دولت ونزوئلا که روز دوشنبه توسط خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ارائه شد، از آسیب دیدن ۸۵۵ ساختمان از جمله ۱۸۹ فروپاشی خبر داد. رودریگز همچنین اعلام کرد که تعداد کشتهشدگان این زلزلههای متوالی به ۱۷۱۹ نفر و تعداد مجروحان به ۵۰۳۴ نفر افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان زمینشناسی ایالات متحده، دو زلزله به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ در تاریخ ۲۴ ژوئن در این کشور آمریکای جنوبی با فاصله ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ دادند. زلزله ۷.۵ ریشتری در ۲۳ کیلومتری جنوب شرقی یوماره در ایالت یاراکوی و زلزله ۷.۲ ریشتری نیز در ۲۳.۹ کیلومتری شمال شرقی سن فیلیپه در همان ایالت به وقوع پیوست.
منبع: آناتولی