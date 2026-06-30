باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد، محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، با اعلام ادامه اجرای مرحله دوم پویش «برکت آفتاب»، هدف از این طرح را ایجاد معیشتی ماندگار و پایدار برای خانواده‌های ایتام تحت حمایت این نهاد دانست.

وی افزود: این پویش فرصتی ارزشمند برای همیاری مردم نیکوکار در توسعه انرژی‌های پاک، کمک به رفع ناترازی انرژی و تقویت امنیت معیشتی ایتام است. مشارکت در پویش «برکت آفتاب» فراتر از یک کمک مالی، گامی مؤثر در جهت ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای آینده‌ای عزتمند فرزندان نیازمند است.

دهرویه با اشاره به اینکه این طرح تا پایان ۱۵ شهریورماه سال جاری ادامه دارد، راه‌های مشارکت در این پویش را بدین شرح بیان کرد:

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معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، خاطرنشان کرد: هم‌وطنان می‌توانند با استفاده از این روش‌ها، در این حرکت نیکوکارانه سهیم شده و سهمی در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های ایتام داشته باشند.