مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس از رسیدگی به ۲۷۲ گزارش تخلف در حوزه تغییر کاربری اراضی طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  نبی‌اله یزدی گفت: در سه ماهه نخست سال جاری، مجموعاً ۲۷۲ گزارش مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در سامانه ۱۳۱ ثبت شده است که تمامی این موارد در چارچوب فرآیندهای قانونی و توسط کارشناسان امور اراضی در دستور رسیدگی قرار گرفته‌اند.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس با ارائه جزئیات آماری از منابع ثبت این گزارش‌ها افزود: از مجموع ۲۷۲ مورد واصله، ۲۰۶ گزارش از سوی ستاد سازمان، ۶ گزارش از دستگاه‌های استانی، ۵ گزارش توسط شهروندان و ۵۵ گزارش نیز از طریق سامانه پایش اراضی به یگان حفاظت اراضی ارجاع و ثبت شده است.

این مقام مسئول با اشاره به وضعیت پرونده‌ها تصریح کرد: تاکنون بخش قابل توجهی از این اخبار توسط کارشناسان بررسی و پیگیری شده و سایر موارد نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار دارند.

یزدی بر تداوم روند رسیدگی به گزارش‌های دریافتی از سامانه ۱۳۱ ابراز کرد: تمامی اخبار واصله تا زمان تعیین تکلیف نهایی در دستور کار کارشناسان قرار خواهند داشت.

او گفت: علی‌رغم وجود محدودیت‌هایی نظیر کمبود نیروی انسانی، امکانات و خودرو، روند رصد و پیگیری تخلفات بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای ادامه خواهد یافت.

یزدی با اشاره به اهمیت سامانه ۱۳۱ تأکید کرد: این سامانه یکی از مهم‌ترین بسترهای دریافت و پیگیری گزارش‌های مردمی در حوزه حفاظت از اراضی است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: یگان حفاظت اراضی با همکاری نزدیک کارشناسان امور اراضی، تمامی گزارش‌های دریافتی را تا حصول نتیجه قانونی و اجرای کامل موازین نظارتی پیگیری می‌کند.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، تغییر کاربری غیر مجاز ، اراضی کشاورزی
خبرهای مرتبط
شناسایی هفت مورد تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی کوهرنگ
سالانه ۴ هزارهکتاراز اراضی کشاورزی حاشیه مشهد تبدیل به باغ ویلا می‌شوند
بازگشت بیش از ۴ هکتار از اراضی کشاورزی اردل به وضع سابق
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بازداشت دو عامل آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط در کازرون و شیراز
فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف انرژی/شبکه هوشمند و مدیریت مصرف؛ اولویت برق شیراز در تابستان ۱۴۰۵
حضور ۷۶ دانشگاه ایران در جمع برترین‌های جهان
پلمب مخفیگاه متخلفان شکار در حاشیه پارک ملی بمو
اجرای رویداد ملی «بدرقه آفتاب» در فارس با شعار «باید برخاست»
برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در فارس از ۱۳ تا ۲۱ تیر
برترین‌های مسابقات قرآن خانواده‌های ارتش به مرحله منطقه‌ای راه یافتند
مدارس فارس صاحب موزه می‌شوند/ دانش آموزان تاریخ را در مدرسه لمس خواهند کرد
سپر قانون در مقابل متخلفان؛ سبز شدن زمین‌های کشاورزی فارس در چرخه نان و تولید
نسخه مشترک میراث‌فرهنگی و کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی در فارس
آخرین اخبار
تدوین نسخه استانی برای ناترازی انرژی و بدهی‌های واحدهای تولیدی در فارس
کنترل پسیل پسته بدون سم، شدنی است
خنکای هوا در فارس
ثبت ۲۷۲ گزارش تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در فارس
نسخه مشترک میراث‌فرهنگی و کمیته امداد برای توانمندسازی اقتصادی در فارس
جریان حیات در قنات‌های جهرم
شعبه بنیاد ایران‌شناسی در فارس راه‌اندازی می‌شود
اصلاح شبکه برق بیش از ۱۰ روستا در شهرستان خنج 
۴۱۰ هکتار دیم، ۱۶۰ تن طلای روغنی در جهرم
گوزن زرد ایرانی از میانکتل تا سرچهان؛ تلاش برای حفاظت از این گونه ارزشمند
پیشبرد پروژه ۲۸ هکتاری ساماندهی مشاغل مزاحم شهری در شیراز با حمایت قاطع دستگاه قضایی
پلمب مخفیگاه متخلفان شکار در حاشیه پارک ملی بمو
سپر قانون در مقابل متخلفان؛ سبز شدن زمین‌های کشاورزی فارس در چرخه نان و تولید
رشد ۲۰ درصدی فوتی‌های تصادفات در فارس/ ۷۳ هزار مأموریت اورژانس در بهار ۱۴۰۵
تمهیدات ویژه مدیریت شهری شیراز برای بدرقه باشکوه قائد شهید جهان اسلام
درخشش فارس در نظام تعلیم و تربیت قرآنی/ کسب رتبه اول کشور در حفظ موضوعی
مدارس فارس صاحب موزه می‌شوند/ دانش آموزان تاریخ را در مدرسه لمس خواهند کرد
اجرای ۲۵ پروژه زیرساختی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
بازسازی معابر آبخوان شرقی شهرک سعدی؛ گامی در جهت ارتقای ایمنی تردد
بازداشت دو عامل آتش‌سوزی جنگل‌های بلوط در کازرون و شیراز
برگزاری مراسم بزرگداشت «رهبر شهید انقلاب اسلامی» در فارس از ۱۳ تا ۲۱ تیر
برترین‌های مسابقات قرآن خانواده‌های ارتش به مرحله منطقه‌ای راه یافتند
حضور ۷۶ دانشگاه ایران در جمع برترین‌های جهان
اجرای رویداد ملی «بدرقه آفتاب» در فارس با شعار «باید برخاست»
فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده مدیریت مصرف انرژی/شبکه هوشمند و مدیریت مصرف؛ اولویت برق شیراز در تابستان ۱۴۰۵
حمایت از عشایر جهرم و خفر با توزیع ۹۰ مخازن ذخیره آب و ۱۲۰ پکیج‌های خورشیدی
شاعران فارس از سیمین‌دخت وحیدی گفتند/ بانویی که شعر انقلاب را با عاطفه و ایمان درآمیخت
عملیات ضربتی پلیس فارس در ۶ شهرستان/ از کشف مواد مخدر تا دستگیری سارقان حرفه‌ای
هشدار آبفای شیراز نسبت به تبلیغات غیرعلمی تصفیه‌ آب خانگی
روایت جنایت دشمن در لارستان باید ثبت تاریخی شود