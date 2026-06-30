شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از سد معبر میوه فروشان در شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی ابراز نگرانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است در ایستگاه تاکسی مسیر اتوبان امیرکبیر در ابتدای خیابان کاشانی و همچنین ایستگاه میدان کشاورز شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی سد معبر میوه فروشان برای رانندگان دردسرساز شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام لطفاً صدای ما را به مسئولان زیربط شهرستان مراغه استان آذربایجان شرقی برسانید. هرچند که ایشان هر روز مناظره گر مشکل ایستگاه تاکسی‌های مسیر اتوبان امیرکبیر در ابتدای خیابان کاشانی و همچنین ایستگاه میدان کشاورز هستند که بعداز ظهر و غروب آفتاب توسط دستفروشان میوه و رانندگان شخصی قرق شده و برای رانندگان تاکسی مشکل ساز شده و باعث سدمعبر و ایجاد ترافیک شدید در مناطق ذکر شده می‌شوند. امیدوارم که بتوان از این کانال این گره کور رانندگان تاکسی مراغه حل شود با تشکر از زحمات کارکنان باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها: سوژه خبری ، سدمعبر ، میوه فروشان
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