باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو از به مدار آمدن چهار واحد نیروگاهی بخار با ظرفیتی بیش از ۷۷۰ مگاوات بدون نیاز به مصرف سوخت جدید تا پایان تیرماه امسال خبر داد، اقدامی راهبردی که همزمان ظرفیت عملی شبکه را افزایش می‌دهد و امکان عرضه مستقیم برق این واحد‌ها در تابلوی آزاد بازار برق را برای صنایع فراهم می‌کند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه نخستین گام این برنامه با سنکرون واحد بخار نیروگاه عسلویه با شبکه سراسری برق برداشته شد، اظهار داشت: این واحد که در قالب توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به بهره‌برداری رسیده، بدون مصرف سوخت اضافی و با استفاده از حرارت بازیافتی واحد‌های گازی، وارد مدار تولید شده است.

وی افزود: در ادامه این مسیر، واحد سوم بخار نیروگاه فردوسی و واحد سوم بخار نیروگاه پارس متمرکز هر کدام با ظرفیتی مشابه واحد عسلویه، هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به‌زودی به شبکه سراسری متصل خواهد شد. همچنین واحد بخار نیروگاه کلاس F دالاهو نیز با ظرفیت ۲۹۲ مگاوات مراحل پایانی راه‌اندازی قرار دارد و تا پایان تیرماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

رجبی مشهدی تصریح کرد: با تکمیل این چهار پروژه، در مجموع ۷۷۰ مگاوات ظرفیت جدید عملی به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد؛ ظرفیتی که به دلیل بهره‌گیری از سیکل ترکیبی، بدون نیاز به مصرف سوخت مازاد برق تولید می‌کند و نقش مهمی در افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و کاهش شدت مصرف سوخت ایفا می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تصریح کرد: واحد‌های بخار سیکل ترکیبی امکان عرضه انرژی در تابلوی برق آزاد را دارندو این موضوع بستر مناسبی برای تأمین مستقیم برق صنایع از طریق قرارداد‌های دوجانبه یا سازوکار‌های بازار رقابتی فراهم می‌کند و می‌تواند به تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا در پیک مصرف کمک کند.

منبع: وزارت نیرو