معاون برق و انرژی وزارت نیرو از به مدار آمدن چهار واحد نیروگاهی بخار با ظرفیتی بیش از ۷۷۰ مگاوات بدون نیاز به مصرف سوخت جدید تا پایان تیرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون برق و انرژی وزارت نیرو از به مدار آمدن چهار واحد نیروگاهی بخار با ظرفیتی بیش از ۷۷۰ مگاوات بدون نیاز به مصرف سوخت جدید تا پایان تیرماه امسال خبر داد، اقدامی راهبردی که همزمان ظرفیت عملی شبکه را افزایش می‌دهد و امکان عرضه مستقیم برق این واحد‌ها در تابلوی آزاد بازار برق را برای صنایع فراهم می‌کند.

رجبی مشهدی با بیان اینکه نخستین گام این برنامه با سنکرون واحد بخار نیروگاه عسلویه با شبکه سراسری برق برداشته شد، اظهار داشت: این واحد که در قالب توسعه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی به بهره‌برداری رسیده، بدون مصرف سوخت اضافی و با استفاده از حرارت بازیافتی واحد‌های گازی، وارد مدار تولید شده است.

وی افزود: در ادامه این مسیر، واحد سوم بخار نیروگاه فردوسی و واحد سوم بخار نیروگاه پارس متمرکز هر کدام با ظرفیتی مشابه واحد عسلویه، هر کدام به ظرفیت ۱۶۰ مگاوات به‌زودی به شبکه سراسری متصل خواهد شد. همچنین واحد بخار نیروگاه کلاس F دالاهو نیز با ظرفیت ۲۹۲ مگاوات مراحل پایانی راه‌اندازی قرار دارد و تا پایان تیرماه به بهره‌برداری خواهند رسید.

رجبی مشهدی تصریح کرد: با تکمیل این چهار پروژه، در مجموع ۷۷۰ مگاوات ظرفیت جدید عملی به شبکه برق کشور افزوده خواهد شد؛ ظرفیتی که به دلیل بهره‌گیری از سیکل ترکیبی، بدون نیاز به مصرف سوخت مازاد برق تولید می‌کند و نقش مهمی در افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و کاهش شدت مصرف سوخت ایفا می‌کند.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو در پایان تصریح کرد: واحد‌های بخار سیکل ترکیبی امکان عرضه انرژی در تابلوی برق آزاد را دارندو این موضوع بستر مناسبی برای تأمین مستقیم برق صنایع از طریق قرارداد‌های دوجانبه یا سازوکار‌های بازار رقابتی فراهم می‌کند و می‌تواند به تعادل‌بخشی عرضه و تقاضا در پیک مصرف کمک کند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: نیروگاه بخار ، تولید برق
خبرهای مرتبط
پرمصرف‌ها چند برابر بیشتر پول برق می‌دهند؟+ فیلم
پایداری بیشتر شبکه برق مکران با بهره‌برداری مجدد از واحد گازی کنارک
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خرد خانگی از طریق پلتفرم‌های اعتباری مورد تأیید ساتبا
سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید
زنگ خطر صنعت زدایی به صدا درآمد / بیکاری ۷۰۰ هزار نفری با قطع برق صنایع در راه است
رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵
افزایش تاب آوری زنجیره گوشت مرغ در شرایط بحرانی
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید