مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی حماس، از ورود هیئتی از این جنبش به قاهره به ریاست زاهر جبارین خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - طاهر النونو، مشاور سیاسی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس، از ورود هیئتی از این جنبش به قاهره خبر داده است.

به گفته او، این هیئت به ریاست زاهر جبارین، صبح امروز وارد پایتخت مصر شده و قرار است با مقامات مصری و میانجی‌ها دیدار کند تا روند اجرای توافق آتش‌بس به سرانجام برسد.

النونو تأکید کرده که توقف نقض‌های روزافزون رژیم صهیونیستی در نوار غزه، جنایت‌های روزانه، ترور‌های مستمر، و نیز تضمین پایبندی این رژیم به ورود کامل نیاز‌های غزه -از جمله مصالح و تجهیزات لازم برای بازسازی بیمارستان‌ها، نانوایی‌ها و زیرساخت‌ها- در صدر دستور کار این هیئت قرار دارد.

به گفته او، این دور از گفت‌و‌گو‌ها همچنین شامل تکمیل بررسی نقشه‌راه تهیه‌شده از سوی ملادینوف (با همکاری میانجی‌ها) برای مرحله دوم توافق، ورود کمیته اداری و نیرو‌های حفاظت بین‌المللی، و در نهایت خروج کامل رژیم صهیونیستی از سراسر نوار غزه خواهد بود.

النونو در پایان تأکید کرده که حماس در دستیابی به توافقی که به رنج ملت فلسطین پایان دهد، جنایت‌های اشغالگران را متوقف کند، و در مسیر احیای حقوق سیاسی ملت فلسطین -به‌ویژه آزادی و تشکیل کشور مستقل فلسطین- پیشرفت ایجاد نماید، جدی و مصمم است.

منبع: الجزیره