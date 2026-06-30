باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرد که ۳.۹ میلیارد یورو برای خرید پهپاد از یک برنامه ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین اختصاص خواهد داد، در حالی که پیش از این قول پرداخت ۵.۹ میلیارد یورو را داده بود.

فون در لاین نوشت: «امروز ما اولین بخش از کمک ۳.۹ میلیارد یورویی برای فناوری‌های پیشرفته پهپاد را به اوکراین ارائه می‌دهیم.» او تایید کرد که بودجه باقیمانده بعدا تامین خواهد شد.

کمیسیون اروپا پیش از این وعده داده بود که تا پایان ماه ژوئن، اولین قسط ۵.۹ میلیارد یورویی برای خرید پهپاد‌ها را به کی‌یف ارسال کند. این بودجه از محل وام ۹۰ میلیارد دلاری که اروپا برای کی‌یف تصویب کرده است، تامین می‌شود.

پیش از این گزارش شده بود که در جریان اجلاس آتی ناتو در آنکارا در ماه ژوئیه، تعهدات مالی این اتحاد برای کمک نظامی به اوکراین ممکن است به جای ۴۰ میلیارد دلاری که قبلا مورد بحث قرار گرفته بود، به ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار کاهش یابد. این تغییر به موضع آمریکا نسبت داده می‌شود که حمایت خود را کاهش داده و تمایلش را برای تامین مالی اوکراین کم کرده است.

از سویی دیگر رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی، تایید کرد که کشورش هیچ بودجه‌ای از بودجه خود را برای کمک نظامی به اوکراین اختصاص نخواهد داد و بنابراین در بسته جدید کمک مالی ناتو شرکت نخواهد کرد و خاطرنشان کرد که تامین مالی کی‌یف فقط درگیری را طولانی‌تر می‌کند.

منبع: اسپوتنیک