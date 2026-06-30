باشگاه خبرنگاران جوان _ علی‌اکبر ورمقانی در دومین جلسه ستاد هماهنگی مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: همه ما خود را مدیون قائد شهید امت می‌دانیم و بر همین اساس، لازم است با تمام توان، ظرفیت و امکانات برای برگزاری باشکوه این مراسم پای کار باشیم.

‌وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و تمامی دستگاه‌های اجرایی، خواستار فضاسازی مناسب شهرها و روستاهای استان متناسب با آیین تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب شد.

‌معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به برگزاری مراسم‌های گرامیداشت رهبر شهید از ۲۰ تا ۳۰ تیرماه در تمامی شهرستان‌های استان، افزود: لازم است این آیین‌ها با حضور پرشور مردم برگزار شود و از ظرفیت شخصیت‌ها و چهره‌های ملی به‌عنوان سخنران در این برنامه‌ها بهره گرفته شود.

‌ورمقانی همچنین بر ضرورت پوشش گسترده رسانه‌ای کاروان‌های اعزامی و برنامه‌های شهرستانی تأکید کرد و گفت: این رویداد مهم، فرصت مناسبی برای تبیین و معرفی ظرفیت‌های کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان است و باید با برنامه‌ریزی دقیق، از این آزمون مهم سربلند بیرون بیاییم.

‌وی در پایان از انجام هماهنگی‌های لازم برای اعزام یک هزار نفر از زائران کردستانی با ۴۰ دستگاه اتوبوس به تهران به‌منظور حضور در مراسم تشییع و بدرقه رهبر شهید انقلاب خبر داد.