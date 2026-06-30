هوای استان فارس در چند روز پیش رو خنک‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - محمد علیزاده رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس اظهار کرد: با توجه به بررسی و تحلیل آخرین خروجی الگو‌های پیش بینی وضع هوا، از امروز تا پایان هفته از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود.

او ادامه داد: آسمان استان صاف و طی ساعت‌های بعد از ظهر همراه با وزش باد است.

رئیس اداره پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای فارس بیان کرد: امشب در برخی از نقاط شرقی و شمال شرقی استان افزایش سرعت وزش باد با احتمال گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

علیزاده تصریح کرد: همچنین در جنوب شرق استان کمی افزایش ابر داریم.

محسن علیمردانی رئیس اداره شبکه دیدبانی ایستگاه‌های استان فارس نیز بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، دشت نمدان با ۸ درجه سانتیگراد سردترین ایستگاه و دژگاه دهرم با ۴۸ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه فارس بوده‌اند.

برچسب ها: وضعیت آب و هوا ، کاهش دما ، گرمای هوا ، هواشناسی ، گرد و خاک
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