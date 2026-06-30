رئیس مرکز و مدارس غیردولتی از آمادگی گسترده مدارس و مراکز غیردولتی در چهار استان برای پشتیبانی از مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - صدوهفتادمین جلسه شورای راهبردی برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز غیردولتی آموزش و پرورش ظهر امروز برگزار شد.

احمد محمودزاده، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در این جلسه گفت: در هفته پیش رو، شاهد مراسم بی‌سابقه وداع، تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب خواهیم بود که امیدواریم از منظر اجتماعی و فرهنگی، تبیین جایگاه بلند ایشان در افکار عمومی به شکلی شایسته صورت گیرد.

وی افزود: مدارس و مراکز غیردولتی در چهار استان تهران، قم، سمنان و خراسان رضوی، نقش ویژه‌ای در این ایام ایفا خواهند کرد.

جزئیات آماری خدمات اسکان و موکب‌سازی

رئیس مرکز و مدارس غیردولتی با ارائه آماری از آمادگی این بخش در جهت کنشگری در دو حوزه «تبلیغ و دعوت» و «پشتیبانی و اسکان»، گفت: «ما در استان تهران حدود ۳۰۰ مدرسه با ظرفیت ۲۰ هزار نفر را برای خدمات اسکان آماده کرده‌ایم که علاوه بر آن، ۵۰ موکب فعال در شهر تهران فعالیت خواهند داشت.

وی در ادامه افزود: در شهرستان‌های استان تهران، ۱۲۰ مدرسه با ۹۱۰ کلاس درس و ظرفیت تقریبی ۱۲ هزار نفر برای اسکان آماده است. همچنین در استان سمنان، ۴۰ مجموعه شامل ۳۰ مدرسه و ۱۰ مرکز با ظرفیت ۳ هزار نفر جهت پذیرایی و اسکان و ۱۳ موکب در نظر گرفته شده است. در استان خراسان رضوی نیز ۶۰۰ مدرسه غیردولتی در مشهد مقدس آماده خدمات‌رسانی هستند.

محمودزاده با قدردانی از مدیران و موسسین که داوطلبانه در این مسیر مشارکت دارند، تاکید کرد که این اقدامات شامل خدمات اسکان، پذیرایی و تامین نیازهای ضروری زائران و شرکت‌کنندگان خواهد بود.

تاکید بر اهمیت حضور در جلسات شورای نظارت

رئیس مرکز و مدارس غیردولتی در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت قانونی و ساختاری جلسات شورای نظارت راهبردی تاکید کرد و ضمن یادآوری جایگاه این شورا، از اعضا و مدیران کل خواست تا در جلسات حضوری و استانی با دقت و جدیت بیشتری شرکت کنند.

وی اظهار کرد: شورای نظارت راهبردی، مهم‌ترین جلسه در حوزه مدارس غیردولتی است که قانونگذار بر حضور مستقیم اعضا تاکید کرده و جایگزینی افراد در آن امکان‌پذیر نیست. با توجه به حساسیت‌های موجود و ضرورت نظارت دقیق بر فرآیندهای آموزشی و تربیتی، توصیه می‌شود مدیران کل و اعضای شورای نظارت در استان‌ها، با رعایت زمان‌بندی‌ها، حضور فعال و مستمر خود را در تمامی جلسات تضمین کنند.