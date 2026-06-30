مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: ناترازی دارای دو بال است؛ بال اول بحث تولید است که در این ۱۴ مگا‌پروژه پیش‌بینی شده سبد تولید برق کشور هم از نظر نیروگاه‌های حرارتی، هم برق‌آبی و هم تولیدات پاک تجدیدپذیر تقویت شود

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست با ائمه جمعه استان تهران اظهار کرد: با توجه به برد وسیع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ائمه جمعه و نفوذ کلام ایشان در میان مردم مؤمن و نمازگزار، از این عزیزان دعوت کردیم تا در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران حضور یابند. هدف از این جلسه، تبیین دقیق شرایط موجود، چالش‌های ناترازی و لزوم همراهی مردم برای مدیریت مصرف برق در آستانه فصل گرماست تا با کمک این ظرفیت تأثیرگذار، شاهد پایداری شبکه و عدم اعمال خاموشی‌ها باشیم.

اجرای ۱۴ مگا‌پروژه وزارت نیرو برای رفع ناترازی

محمودی در ادامه به برنامه‌های کلان وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو برای رفع ناترازی و کاهش فاصله میان تولید و مصرف، برنامه‌ریزی بسیار جامع و کاملی تدوین کرده است که شامل ۱۴ پروژه بزرگ است. در بخش توزیع، ۴ پروژه کلان تعریف شده که استان تهران به عنوان یکی از بزرگترین استان‌های کشور، نقش مؤثری در اجرای آنها دارد. استان تهران رتبه دوم میزان بار شبکه در کشور و رتبه اول کشور در بخش صنعت از نظر میزان مصرف انرژی را داراست.

او تصریح کرد: ناترازی دارای دو بال است؛ بال اول بحث تولید است که در این ۱۴ مگا‌پروژه پیش‌بینی شده سبد تولید برق کشور هم از نظر نیروگاه‌های حرارتی، هم برق‌آبی و هم تولیدات پاک تجدیدپذیر تقویت شود بال دوم که نیاز به اقدامات وسیعی دارد، بخش مدیریت مصرف است.

رشد نگران‌کننده مصرف در فصل گرما

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با مقایسه آمار مصرف گفت: پیش از ورود به فصل گرما، میزان نیاز مصرف برق کشور حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار مگاوات ثبت شده بود و این رقم در استان تهران حدود ۲۵۰۰ مگاوات بود. اما در تابستان گذشته، نیاز مصرف کشور به ۸۰ هزار مگاوات نزدیک شد و در استان تهران نیز این میزان به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات رسید. این تفاوت فاحش ناشی از استفاده از سیستم‌های سرمایشی، پایین بودن کیفیت تجهیزات و عدم رعایت فرهنگ صحیح استفاده از وسایل سرمایشی است که باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

هشدار به ۲۰ درصد مشترکین پرمصرف

محمودی در خصوص الگو‌های مصرف افزود: حدود ۸۰ درصد مشترکین استان تهران الگوی مصرف را رعایت می‌کنند که از این عزیزان دعوت می‌کنیم ضمن تداوم این فرهنگ، با کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند. اما مخاطب اصلی ما آن ۲۰ درصد از مشترکینی هستند که متأسفانه ۵۰ درصد از برق استان را مصرف می‌کنند. 

او تأکید کرد: اگر این گروه از مشترکین پرمصرف، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، ما در استان تهران هرگز شاهد کمبود برق و به خطر افتادن پایداری شبکه نخواهیم بود. امید است با تبیین مبانی در این جلسه و بهره‌گیری از کمک ائمه جمعه، شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.

برچسب ها: وزارت نیرو ، ناترازی برق
خبرهای مرتبط
آمادگی کامل صنعت برق برای میزبانی از زائران مراسم تشییع رهبر شهید؛
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
پرمصرف‌ها چند برابر بیشتر پول برق می‌دهند؟+ فیلم
تصمیم راهبردی برای تأمین برق پایدار صنایع انرژی‌بر؛ عرضه اختصاصی برق پتروشیمی‌ها از مرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خرد خانگی از طریق پلتفرم‌های اعتباری مورد تأیید ساتبا
سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید
زنگ خطر صنعت زدایی به صدا درآمد / بیکاری ۷۰۰ هزار نفری با قطع برق صنایع در راه است
رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵
افزایش تاب آوری زنجیره گوشت مرغ در شرایط بحرانی
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید