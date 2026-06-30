باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمود محمودی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اهمیت برگزاری نشست با ائمه جمعه استان تهران اظهار کرد: با توجه به برد وسیع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ائمه جمعه و نفوذ کلام ایشان در میان مردم مؤمن و نمازگزار، از این عزیزان دعوت کردیم تا در شرکت توزیع نیروی برق استان تهران حضور یابند. هدف از این جلسه، تبیین دقیق شرایط موجود، چالش‌های ناترازی و لزوم همراهی مردم برای مدیریت مصرف برق در آستانه فصل گرماست تا با کمک این ظرفیت تأثیرگذار، شاهد پایداری شبکه و عدم اعمال خاموشی‌ها باشیم.

اجرای ۱۴ مگا‌پروژه وزارت نیرو برای رفع ناترازی

محمودی در ادامه به برنامه‌های کلان وزارت نیرو برای مدیریت ناترازی اشاره کرد و افزود: وزارت نیرو برای رفع ناترازی و کاهش فاصله میان تولید و مصرف، برنامه‌ریزی بسیار جامع و کاملی تدوین کرده است که شامل ۱۴ پروژه بزرگ است. در بخش توزیع، ۴ پروژه کلان تعریف شده که استان تهران به عنوان یکی از بزرگترین استان‌های کشور، نقش مؤثری در اجرای آنها دارد. استان تهران رتبه دوم میزان بار شبکه در کشور و رتبه اول کشور در بخش صنعت از نظر میزان مصرف انرژی را داراست.

او تصریح کرد: ناترازی دارای دو بال است؛ بال اول بحث تولید است که در این ۱۴ مگا‌پروژه پیش‌بینی شده سبد تولید برق کشور هم از نظر نیروگاه‌های حرارتی، هم برق‌آبی و هم تولیدات پاک تجدیدپذیر تقویت شود بال دوم که نیاز به اقدامات وسیعی دارد، بخش مدیریت مصرف است.

رشد نگران‌کننده مصرف در فصل گرما

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با مقایسه آمار مصرف گفت: پیش از ورود به فصل گرما، میزان نیاز مصرف برق کشور حدود ۴۰ تا ۴۲ هزار مگاوات ثبت شده بود و این رقم در استان تهران حدود ۲۵۰۰ مگاوات بود. اما در تابستان گذشته، نیاز مصرف کشور به ۸۰ هزار مگاوات نزدیک شد و در استان تهران نیز این میزان به بیش از ۴۵۰۰ مگاوات رسید. این تفاوت فاحش ناشی از استفاده از سیستم‌های سرمایشی، پایین بودن کیفیت تجهیزات و عدم رعایت فرهنگ صحیح استفاده از وسایل سرمایشی است که باید با فرهنگ‌سازی اصلاح شود.

هشدار به ۲۰ درصد مشترکین پرمصرف

محمودی در خصوص الگو‌های مصرف افزود: حدود ۸۰ درصد مشترکین استان تهران الگوی مصرف را رعایت می‌کنند که از این عزیزان دعوت می‌کنیم ضمن تداوم این فرهنگ، با کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی مصرف، به پایداری شبکه کمک کنند. اما مخاطب اصلی ما آن ۲۰ درصد از مشترکینی هستند که متأسفانه ۵۰ درصد از برق استان را مصرف می‌کنند.

او تأکید کرد: اگر این گروه از مشترکین پرمصرف، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، ما در استان تهران هرگز شاهد کمبود برق و به خطر افتادن پایداری شبکه نخواهیم بود. امید است با تبیین مبانی در این جلسه و بهره‌گیری از کمک ائمه جمعه، شاهد مشارکت حداکثری مردم باشیم.