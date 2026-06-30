باشگاه خبرنگاران جوان - حسن دلاور سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز اظهار کرد: سالانه روش‌های مختلف مدیریت آفت پسیل در باغ‌های شهرستان به صورت دقیق رصد و پس از شناسایی بهترین روش ها، موضوع در کمیته‌های فنی به‌طور منظم مطرح و خروجی آن را پس از هماهنگی با کارشناسان حفظ نباتات استان و مراکز تحقیقاتی، به صورت پیش‌آگاهی به کشاورزان شهرستان منتقل می‌شود.

او در خصوص آفت پسیل پسته تصریح کرد: اگر چرخه زندگی آفت پسیل و مراحل رشدی آن را دقیق بررسی و مطالعه کنیم، می‌توان تا حد زیادی، پسیل را بدون سم کنترل کرد، اما نه با یک نسخه ساده بلکه با روش‌های تلفیقی کنترل آفات، می‌توان بهترین نتایج را به‌دست آورد.

او افزود: مرحله مخرب زندگی این آفت، مرحله پورگی است که با مکیدن شیره گیاه، مواد پروتیینی را جذب و مواد قندی را دفع می‌نماید؛ مواد قندی در مجاورت نور خورشید و باد خشک شده و به‌صورت ذرات شکرک در می‌آید، بنابراین ما برای کنترل موفق آفت پسیل پسته باید روی مرحله پورگی این آفت تمرکز داشته باشیم.

او بیان کرد: کنترل بدون سم یعنی اجرای یک برنامه مدیریت تلفیقی آفات یا همان IPM که در آن، چند کار هم‌زمان، دقیق و منظم انجام می‌شود و در بررسی چندین ساله، روش‌های مناسبی برای کنترل این آفت حاصل شده است.

این کارشناس مسئول تصریح کرد: باغداران پسته شهرستان که از تقلیدی عمل کردن در کنترل آفات خودداری کرده و از توصیه‌های ترویجی بهره می‌گیرند، می‌توان گفت درختانی سرسبز تر، عملکردی بهتر و همچنین با کاهش ۵۰ در صدی مصرف سموم در باغ خود، مواجه بوده‌اند.

سرپرست اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز افزود: از جمله راهکار‌های مناسب و فنی برای کنترل آفت و جلوگیری از طغیانی شدن آن می‌توان به پایش باغ و بررسی جمعیت پوره، تغذیه متعادل و جلوگیری از بیش‌بود کود‌های ازته، استفاده نکردن از سموم با طیف وسیع برای حفظ دشمنان طبیعی آفات اشاره کرد و همچنین مدیریت آبیاری و شست‌وشوی هدفمند که در جمعیت کم آفت روی سطح برگ و قبل از شکرک شدن برگ‌ها و ایجاد تداخل نسل، با صابون‌های گیاهی، مواد کودی، مواد کاور کننده، روغن ولک، خاکورزی زمستانه و بعضا سموم کم خطر بصورت تناوبی، در زمان و دمای مناسب، اقدام به محلولپاشی می‌شود.

این کارشناس مسئول گفت: تجربه نشان داده است که یک باغدار حرفه‌ای با سم شروع نمی‌کند؛ بلکه با پایش، شناخت آفت و مدیریت باغ و مشاوره از کارشناسان خبره، امورات کنترلی آفات را شروع می‌کند تا از عرصه کشاورزی خود به نحو احسن محافظت کند.

منبع: روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان نی‌ریز