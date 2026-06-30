باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در واکنش به برخی اختلاف‌نظر‌ها پیرامون برخی بند‌های تفاهم‌نامه اسلام‌آباد گفت: به هر حال، آنهایی که تفاهم‌نامه را نوشته و تصویب کردند، کارشناس هستند. اگرچه از بیرون گود همه می‌گویند: لنگش کن! اما باید داخل گود بروند، تا ببینند مذاکره و قلدری‌های طرف مقابل یعنی چه!

حجت‌الاسلام پورمحمدی ادامه داد: بعضی مواقع مذاکره‌کنندگان ایرانی حریف می‌شوند و گاهی هم نه. ما باید به مسئولین‌مان اعتماد کنیم. همانطور که رهبر جدیدمان، رهبرِ شهیدمان و امام راحل اعتماد کردند. در تمام دوران، مذاکره و رفت و آمد بوده است. مهم این است که قوت قلب، حمایت و پشتیبانی بدهیم. موضع منفی گرفتن و طرد و رد مذاکره گزینه مناسبی نخواهد بود. اینکه از میدان‌های جهانی عقب‌نشینی کنیم و حضور نداشته باشیم، تئوری ضعفاست. من هیچگاه با تئوری ضعفا همراهی نخواهم کرد.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: کشور ما کشور قدرتمندی است. مدیران ما قدرتمندند. مسئولین ما نشان دادند توانایی بالایی دارند. رهبران ما رهبران توانمندی هستند. امام راحل، رهبرِ شهیدمان و رهبرِ کنونی‌مان انسان‌های فرهیخته و بسیار هوشمند و توانایی بوده و هستند. تمام این صحبت‌ها بدین معنا نیست که هر کاری بدون عیب جلو می‌رود. هیچ‌وقت اینگونه نیست.