سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حسین مهربانی کارشناس صنعت طیور یازدهمین همایش صنعت مرغ مادر گوشتی گفت: بنابر آمار سرانه مصرف مرغ سال گذشته حدود ۳۰ کیلو و ۸۰۰ گرم است که این عدد بین دهک‌های اول تا انتهای این رده‌بندی تفاوت چشمگیری دارد.

به گفته وی، به طور میانگین از کل تولید به میزان جمعیت کشور بیش از ۳۰ کیلوگرم سرانه مصرف ایرانیان در گوشت مرغ است.

مهربانی درباره متوسط سرانه مصرف جهانی بیان کرد: سرانه مصرف جهانی بین ۱۵ تا ۱۷ کیلوگرم گزارش می‌شود و ما تقریبا دو برابر متوسط مصرف جهانی مصرف مرغ در کشور داریم.

کارشناس صنعت طیور با اشاره به نرخ گوشت مرغ در بازار داخل بیان کرد: بر اساس آمارها از سال ۱۳۹۸ به بعد خرید اقلامی مانند گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیر و گوشت قرمز روند کاملاً کاهشی داشته است. اگر حداقل دستمزد به قیمت مرغ تقسیم کنیم این کاهش خرید محسوس‌تر می‌شود.

این مدرس صنعت دامپروری با بیان اینکه میزان افزایش قیمت اقلام متناسب با میزان درآمد مردم نیست، اظهار کرد: با توجه به عدم تناسب قیمت با درآمد مردم از مصرف خود کم می‌کنند که بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند برای حفظ بازارش گران‌فروشی داشته باشد. به عنوان مثال اگر تولیدکننده‌ سال گذشته خوراک را با نرخ ۲۰ هزار تومان تامین می‌کرد، امروز در مدت ۳ تا ۴ ماه اخیر از ۷۰ تا ۹۵ هزار تومان افزایش یافته است که در نهایت قیمت خوراک به اضافه هزینه‌های جاری باعث افزایش بهای تمام شده تولید شده که در نهایت باعث کاهش مصرف در بازار شده است.

وی با اشاره به توزیع کالابرگ و عدم افزایش بازار تقاضا، تصریح کرد: مبلغ کالابرگ خیلی کمک‌کننده نبوده زیرا شارژ کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم اقلام مصرفی باشد و نمی‌توان با مبلغ ثابت خیلی افزایش قدرت خرید مردم را انتظار داشت.