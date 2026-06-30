«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» پس از اصلاح به منظور پوشش حداکثری نیازمندی‌های گردشگران به شبکه بانکی ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام کرد: «دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» پس از اصلاح به منظور پوشش حداکثری نیازمندی‌های گردشگران به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این اصلاحیه، نرخ عملیات خرید ارز از گردشگران خارجی براساس نرخ روز توافقی صرفاً از محل خرید اسکناس «یورو یا دلار» یا حواله وارده ارزی به ارز‌های مذکور، تعیین می‌شود و صرافی‌ها نقش فعالانه تری در ارائه خدمات به گردشگران خواهند داشت.

 مهمترین اصلاحات انجام شده در دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری به شرح زیر است:

۱. تعریف نرخ روز توافقی بدین شرح اصلاح شد: «نرخ روز توافقی: نرخ خرید و فروش ارز به صورت اسکناس‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/حواله که در روز معامله با اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم بین بانک‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/صرافی و شخص حقیقی خارجی غیرمقیم توافق می‌شود».

۲. بانک به درخواست هر صرافی که نزد آن حساب سپرده ریالی دارد، متناسب با نوع صرافی و حداکثر به تعداد مندرج در دستورالعمل پیوست، اقدام به تحویل جسم کارت گردشگری شخصی‌سازی نشده به صرافی کند و پس از شخصی‌سازی حداقل ۸۰ واحد درصد از کارت‌های گردشگری، اختصاص مجدد کارت گردشگری به صرافی نیز مقدور شود. در این خصوص لازم است بانک‌ها بستر مورد نیاز را برای شرکت‌های صرافی به نحوی فراهم نمایند که شخصی‌سازی و شارژ کارت گردشگری به درخواست صرافی و در چارچوب مذکور در دستورالعمل پیوست، به صورت سامانه‌ای و در کوتاه‌ترین زمان ممکن میسر شود.

۳. با همکاری و مساعدت متولی پایگاه مرجع اشخاص خارجی، علاوه بر امکانات فعلی اخذ شماره اختصاصی از پایگاه مرجع، ترتیبات تکمیلی برای اخذ و راستی آزمایی شماره اختصاصی پیش‌بینی شده و مراتب متعاقباً اعلام خواهد شد.

۴. شارژ کارت گردشگری صرفاً از محل خرید اسکناس «یورو یا دلار آمریکا» یا حواله وارده ارزی به ارز‌های مذکور، از شخص حقیقی خارجی غیرمقیم و در چارچوب الزامات مندرج در دستورالعمل پیوست، از طریق بانک‌ها یا صرافی‌ها تا حداکثر معادل ریالی پنج هزار (۵۰۰۰) یورو یا معادل آن به دلار آمریکا مجاز است. به هر شخص حقیقی خارجی غیرمقیم دو (۲) کارت گردشگری اختصاص می‌یابد و در صورت ابطال کارت‌های قبلی، اختصاص کارت جدید تا سقف مذکور بلامانع است. علاوه بر آن، شارژ مجدد کارت گردشگری مصرف شده نیز در صورت مراجعه شخص حقیقی خارجی غیرمقیم به بانک صادرکننده کارت گردشگری یا صرافی که اولین بار کارت گردشگری را از وی خریداری نموده است، امکان‌پذیر است.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی در اجرای بند «پ» ماده (۲۹) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ و به منظور ایجاد زیرساخت لازم برای اختصاص کارت گردشگری به اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم از جمله انواع گردشگران و همچنین کسانی که برای بررسی زمینه‌های سرمایه‌گذاری و بازرگانی و اشتغال و نظایر آنها وارد کشور می‌شوند، اقدام به تدوین «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» کرد و پس از تصویب در جلسه مورخ ۰۳‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۹‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت بانک مرکزی، مراتب طی بخشنامه شماره ۹۸۶۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ به شبکه بانکی ابلاغ شد.

گفتنی است، هم‌زمان با ابلاغ این بخشنامه، «دستورالعمل نحوه صدور کارت ریالی برای گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم» ابلاغی طی بخشنامه شماره ۹۸۶۲‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۴ مورخ ۲۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۰۱‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/۱۴۰۴ از اعتبار ساقط می‌شود.

شبکه بانکی باید ضمن رعایت دقیق احکام مذکور در این دستورالعمل، متناسب با الگوی کسب و کاری خود نسبت به ارائه محصول یادشده به گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم اقدام کنند و همچنین بستر‌های پیش‌بینی شده در دستورالعمل مذکور را برای بهره‌مندی شبکه شرکت‌های صرافی مجاز کشور فراهم کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، شبکه بانکی
خبرهای مرتبط
تمهیدات شبکه بانکی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید
بانک مرکزی: دخالتی در انتخاب شرکت فناوری اطلاعات چهار بانک نداشته‌ایم
ذخایر ارزی بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
ثبت‌نام زائران اربعین کلید خورد؛ بیمه ۲۰۰ هزار تومانی از درب منزل تا بازگشت
کمبودی در عرضه کالا‌های اساسی نداریم/ بازار اقلام اساسی در ثبات به سر می‌برد
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
آخرین اخبار
پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خرد خانگی از طریق پلتفرم‌های اعتباری مورد تأیید ساتبا
سرانه مصرف مرغ کشور به بیش از ۳۰ کیلو رسید
زنگ خطر صنعت زدایی به صدا درآمد / بیکاری ۷۰۰ هزار نفری با قطع برق صنایع در راه است
رشد چهار برابری استردادِ مالیات بر ارزش افزوده در صد روز نخست ۱۴۰۵
افزایش تاب آوری زنجیره گوشت مرغ در شرایط بحرانی
بازگشت کامل خدمات بانک‌های آسیب‌دیده؛ به زودی
دوشنبه بورس تعطیل است
«دستورالعمل ناظر بر نحوه فروش کارت ریالی گردشگری» ابلاغ شد
بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه برای مدیریت مصرف؛ ۲۰ درصد مشترکان ۵۰ درصد برق استان تهران را می‌بلعند
۵۸ شهر در کشور با تنش آبی مواجه هستند
ورود بیش از ۷۷۰ مگاوات برق جدید به شبکه تا پایان تیر
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۹ تیر
مردم مراقب مصرف سوخت در سفرهای تابستانی خود باشند/ تولید کارت سوخت افزایش می یابد
انتصاب ۲ عضو جدید شورای سازمان مدیریت راهبردی انرژی با حکم رئیس‌جمهور
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۹ تیر ۱۴۰۵
رشد بیش از ۶۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
پروژه مسئولیت اجتماعی «طاق جاودان»؛ پیوند هویت برند بیمه‌بازار با حفاظت از میراث فرهنگی
پروازهای اربعین در چارچوب محدودیت های تعیین شده انجام می شود + فیلم
تأمین برق ۲ هزار موکب و اماکن اسکان زائران در استان تهران+ فیلم
برنامه کوچک‌سازی دولت با حذف تشکیلات موازی ادامه دارد
پرداخت ۲۴ درصد مطالبات گندمکاران
بازرسی متمرکز از شناور‌های مسافربری، تفریحی و حمل خودرو آغاز شد
پتانسیل صادرات سالانه ۳۰۰ هزار تن مرغ وجود دارد
وزیر جهاد کشاورزی: امنیت غذایی با تکیه بر دانش و فناوری محقق می‌شود
توزیع دام به وفور در حال عرضه است
تحلیل تکنیکال جریان‌های قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال
مجوزهای فروش مصنوعات طلا بازگشایی شد
کاهش زمان ترانزیت کالا به کمتر از دو ساعت
تکلیف شرکت‌ها برای مشارکت بخش خصوصی و برنامه یک میلیون متر حفاری
تمهیدات شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای برگزاری مراسم وداع و تشییع رهبر شهید