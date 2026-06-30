 بارگزاری هفتمین مانور "مهتاب"، ۴۰۴ مورد تست و بازرسی کنتور مساجد و مراکز مذهبی در آذربایجان غربی انجام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طاهر مهرکیا اظهار کرد: همزمان با برگزاری هفتمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب» در سراسر کشور، شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اجرای مجموعه‌ای از اقدامات فنی، نظارتی و مقابله با مصارف غیرمجاز، موفق به شناسایی و احصای بیش از ۱۰۲ هزار کیلووات‌ساعت انرژی و اجرای گسترده برنامه‌های مدیریت مصرف در سطح استان شد.

وی افزود: در جریان هفتمین مانور سراسری طرح ملی «مهتاب»، اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با حضور میدانی در نقاط مختلف استان، ۱۲۴ مورد انشعاب غیرمجاز را شناسایی و جمع‌آوری کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی بیان کرد: در این مانور همچنین ۸۱ دستگاه کنتور معیوب تعویض، ۴۲ دستگاه کنتور جدید نصب و ۱۵۱ دستگاه فیوز محدودکننده برای کنترل بار مشترکان آذربایجان غربی نصب شد.

وی ادامه داد: در این مانور، با اجرای اقدامات فنی و نظارتی، ۱۰۲ هزار و ۶۷۵ کیلووات‌ساعت انرژی احصا شد که نقش مؤثری در کاهش هدررفت انرژی و افزایش پایداری شبکه برق استان دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی همچنین اظهار کرد: از دیگر اقدامات شاخص این مانور می‌توان به فروش ۱۷ فقره انشعاب غیردائم، تبدیل ۳ هزار و ۳۳۶ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار، تست و بازرسی ۴۱ انشعاب چاه کشاورزی و ۱۷ حلقه چاه غیرمجاز اشاره کرد.

وی افزود: ۸۴۸ مورد بازدید و اقدام مرتبط با مقابله با بدمصرفی، ۸۳۹ مورد پیگیری و وصول مطالبات مراکز رفاهی و مصارف تجاری در قالب این مانور انجام شد.

مهرکیا ۴۰۴ مورد تست و بازرسی کنتور مساجد و مراکز مذهبی را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که در هفتمین مانور طرح ملی مهتاب انجام شد چرا که با توجه به جایگاه فرهنگی، اجتماعی و دینی مساجد، این مراکز می‌توانند به‌عنوان الگوی عملی مدیریت مصرف برق در جامعه ایفای نقش کنند؛ رعایت اصول مصرف بهینه در مساجد و مراکز مذهبی، علاوه بر کمک به پایداری شبکه برق، می‌تواند فرهنگ صرفه‌جویی و مسئولیت‌پذیری در مصرف انرژی را به اقشار مختلف جامعه منتقل کرده و زمینه‌ساز مشارکت عمومی در عبور موفق از پیک بار تابستان باشد.

منبع؛ شرکت توزیع برق آذربایجان غربی