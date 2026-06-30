باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان صداوسیما درگذشت فرزاد جمشیدی، مجری خوش‌بیان و باسابقه تلویزیون را به خانواده، همکاران و اهالی فرهنگ و هنر تسلیت گفت.

متن پیام پیمان جبلی به این شرح است:

باسمه تعالی

انا لله وانا الیه راجعون

خبر درگذشت زنده‌‌نام فرزاد جمشیدی، مجری خوش‌بیان و باسابقه صداوسیما، مایه اندوه جامعه رسانه‌ای و اهالی هنر و فرهنگ شد؛ صاحب صدایی که سالیان طولانی، با طنین گرم و به‌یادماندنی‌اش، لحظات معنوی سحرهای ماه مبارک رمضان را برای میلیون‌ها ایرانی رنگ معنویت و شعر و ادب ‌زد تا بسیاری از خانواده‌ها از گذر واژه‌، احساس و باور او به سرزمین اذان، نیایش و ضیافت نورانی رب‌العالمین قدم بگذارند.

ازهمین‌رو است که با خاموشی سیما و صدای مجری آشنای «ماه خدا»، «کوی محبت»، «سحرنشینی»، «صبح روز بعد» و... بسیاری برنامه‌های فرهنگی و معارفی دیگر، تصویر و خاطره فرزاد جمشیدی از حافظه مخاطبان و همکارانش زدوده نخواهد شد.

اینجانب درگذشت این چهره پرتلاش عرصه رسانه را به خانواده گرامی ایشان، همکاران ارجمندم در رسانه ملی و همه دوستداران فرهنگ و هنر و معارف دینی و دلدادگان اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت بی‌منتها و برای بازماندگان صبر و آرامش مسئلت دارم.

پیمان جبلی

رئیس سازمان صداوسیما