روز‌های شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه فعالیتی نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس پیگیری‌های خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از سازمان بورس مشخص شده بود شنبه و یکشنبه بازار سرمایه به شکل عادی فعالیت خواهد داشت و دوشنبه ۱۵ تیرماه این بازار تعطیل خواهد بود.

اما حالا با تصویب شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، در راستای تصمیم هیئت‌ دولت در خصوص تعطیلات سه روز ابتدای هفته آتی و به منظور ادای احترام و امکان حضور هرچه باشکوه‌تر عموم مردم در آیین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه ۱۴۰۵، بازار سرمایه فعالیتی نخواهد داشت.

بر این اساس سه روز نخست هفته آینده بازار سرمایه فعالیتی نخواهد داشت.

گفتنی است، پیش از هم روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرده بود با توجه به تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در استان تهران، مقرر شده شعب کشیک بانک‌ها در این روز‌ها به خدمت رسانی بپردازند و لیست این شعب از طریق سایت هر کدام از بانک‌ها اعلام خواهد شد. با توجه به تعطیلی روز دوشنبه در سراسر کشور، شعب بانک‌ها نیز در این روز تعطیل است.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۰ ۰۹ تير ۱۴۰۵
خیلی اوضاع اقتصاد و خصوصا همین بازار بورس خوبه ک سه روز تعطیل اش کردین!؟
۰
۱۰
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