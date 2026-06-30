باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت هلال‌احمر در اطلاعیه شماره یک مربوط به آخرین تمهیدات مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در شهر تهران، از استقرار کامل پست‌های امدادی در مصلای تهران و بسیج ۶۷ هزار نیروی عملیاتی و داوطلب برای ارائه خدمات امداد، درمان و اسکان به زائران پایتخت خبر داد.

متن اطلاعیه شماره یک هلال‌احمر در خصوص آخرین تمهیدات این جمعیت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در شهر تهران به شرح زیر است:

به اطلاع عموم هموطنان، زائران و شرکت‌کنندگان گرامی در مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی می‌رساند؛ جمعیت هلال‌احمر با به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های لجستیکی، امدادی و داوطلبانه خود، آماده ارائه خدمات در این مراسم ملی است. جزئیات و تمهیدات پیش‌بینی‌شده به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱. مسئولیت امدادرسانی در مراسم تشییع: جمعیت هلال‌احمر مسئولیت مستقیم و کامل ارائه خدمات امداد و نجات، کمک‌های اولیه و پوشش امدادی زائران را در محدوده مصلای بزرگ امام خمینی (ره) تهران، جاده‌های منتهی به تهران، و مسیرهای تعیین شده در روز مراسم تشییع بر عهده دارد.

۲. استقرار پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در مصلا: عملیات جانمایی تجهیزات و نیروهای امدادی به طور کامل در مصلای تهران انجام شده است؛ پست‌ها، پایگاه‌های امدادی و ایستگاه‌های سلامت هلال‌احمر مستقر شده و آماده ارائه خدمات درمانی اولیه به مراجعه‌کنندگان هستند.

۳. همکاری بیش از ۱۰ استان معین در اسکان زائران: به منظور میزبانی شایسته از زائرانی که از سراسر کشور به پایتخت سفر می‌کنند، بیش از ۱۰ استان معینِ جمعیت هلال‌احمر در فرآیند آماده‌سازی، تجهیز و مدیریت اردوگاه‌های اسکان موقت زائران در بوستان‌های منتخب شهر تهران مشارکت فعال دارند.

۴. پیش‌بینی ظرفیت بیش از ۲ میلیون اسکان موقت: با توجه به پیش‌بینی حضور حجم بالای زائران از اقصی نقاط کشور، تمهیدات زیرساختی لازم برای برپایی اردوگاه اسکان و تأمین اسکان موقت و اضطراری بالغ بر ۲ میلیون زائر در نقاط پیش‌بینی‌شده شهر تهران اندیشیده شده است.

۵. آماده‌باش ظرفیت ۶۷ هزار نفری نیروهای امدادی و جوانان: تمام تیم‌های درمان اضطراری، تیم‌های واکنش سریع، نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر استان تهران و استان‌های معین، به همراه شبکه گسترده جوانان داوطلب با مجموع ظرفیت ۶۷ هزار نفر در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

۶. سازماندهی نیروهای فعال و پشتیبان: از کل ظرفیت آماده‌باش، تعداد ۳۷ هزار نیروی امدادی و داوطلب به طور مستقیم و میدانی در عملیات پوشش امدادی مراسم فعال خواهند بود و ۳۰ هزار نیروی آموزش‌دیده دیگر نیز به عنوان کادر ذخیره برای پشتیبانی اضطراری سازماندهی شده‌اند.

۷. تمهیدات هلال‌احمر برای پوشش مراسم در استان‌های قم، خراسان رضوی و کشور عراق، متعاقبا اعلام می‌شود.

۸. امدادگران هلال‌احمر طبق وظیفه خود، در تمامی جاده‌های کشور و همچنین مسیرهای حرکت زائران و کاروان‌های عزاداری، برای ارائه خدمات در حوادث جاده‌ای احتمالی نیز حضور فعال دارند.