باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تعداد زنان سالمند بیشتر است یا مردان؟ + فیلم

اکثریت سالمندان کشور را زنان تشکیل می‌دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت سالمندی در کشور رو به افزایش است و عمده این افراد را زنان تشکیل می‌دهند که برنامه طبیب از شبکه سوم سیما به آن پرداخت که در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
تعداد زنان سالمند بیشتر است یا مردان؟ + فیلم
young journalists club

غیرت اگر تصویر بود؛ پیر شدن پای پرچم ایران + فیلم

تعداد زنان سالمند بیشتر است یا مردان؟ + فیلم
young journalists club

جنایت فراموش شده + فیلم

تعداد زنان سالمند بیشتر است یا مردان؟ + فیلم
young journalists club

توصیه‌های مهم برای جلوگیری از گرمازدگی در مراسم و تجمعات + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم
۹۱۱
روزنامه‌نگار آمریکایی مطرح کرد:

شکست بزرگ‌ترین پروژه اطلاعاتی موساد علیه ایران + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم
۷۲۸

روایت مداح اهل بیت از اشتباهی نشستن روی صندلی رهبر شهید + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم
۶۴۱
سایمونز، پژوهشگر سوئدی:

ترامپ برای جنگ زمینی با ایران «خالی» است + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم
۵۹۶

فرش آهنین زنان جیریایی + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم
۵۸۵

اقدامات اولیه در گرمازدگی؛ چگونه به فرد گرمازده کمک کنیم؟ + فیلم

۰۹ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha