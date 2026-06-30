منصوری گفت: به‌نظرم ۶۰ تا ۷۰ درصد احتمال جنگ مجدد از سوی دشمن بعد از انتخابات داخلی آمریکا وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جواد منصوری، نخستین فرمانده سپاه پاسداران و پژوهشگر حوزه تاریخ و انقلاب اسلامی در پاسخ به این سوال که چقدر امکان حمله مجدد دشمن به خاک کشورمان وجود دارد؟ گفت: به‌نظرم ۶۰ تا ۷۰ درصد احتمال جنگ مجدد از سوی دشمن بعد از انتخابات داخلی آمریکا وجود دارد.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران تشریح کرد: تجربه چند دهه گذشته ثابت می‌کند که به هیچ عنوان دشمن قابل اعتماد نیست. از طرفی، دشمنی آمریکا با اسلام و انقلاب اسلامی امر صد درصد شناخته شده‌ای است. ما هیچگاه نمی‌توانیم به تعهدات و نوشته‌های آنان اعتماد کنیم. بنابراین، باید اصل را بر این بگذاریم که دشمن در صددِ ایجاد تهدیدات جدید است. البته مشکلات داخلی آمریکا نیز می‌تواند مانعی ولو موقت ایجاد کند، ولی دشمنی آنها نه با ما تمام شده و نه آنها برنامه‌ای برای عادی‌سازی رابطه‌شان با ما دارند.

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برچسب ها: آمریکایی‌ها ، انتخابات کنگره آمریکا ، حمله دشمن
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