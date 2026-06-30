باشگاه خبرنگاران جوان - سید علی مدنی‌زاده طی سخنانی در دومین نشست هم‌اندیشی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با محوریت ضریب امنیت بانکداری الکترونیکی و پیشگیری از اختلال خدمات با اعلام این خبر افزود: تجربه حمله سایبری و نیز حمله فیزیکی بانک‌ها در جنگ ۱۲ روزه باعث شد در این دوره از حملات هیچ‌گونه نشت و یا از دست رفتن اطلاعات نداشته باشیم.

وی از راه‌اندازی کمیته‌ای ذیل شورای امنیت ملی برای برگشت هر چه سریع‌تر خدمات بانک‌های آسیب‌دیده به چرخه اقتصاد و تقویت اقدامات پدافندی علیه حملات سایبری در صورت تداوم خبر داد.

منبع: وزارت اقتصاد