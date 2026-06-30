باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب شیراز در راستای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح دسترسی روستا‌های تابعه به آب شرب سالم و پایدار، مجموعه‌ای از اقدامات گسترده زیرساختی و مدیریتی را در دهستان‌ها و بخش‌های مختلف شهرستان شیراز اجرا کرده است؛ اقداماتی که با هدف پایدارسازی منابع تأمین آب، نوسازی تأسیسات فرسوده و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در دستور کار قرار گرفت.

بر اساس گزارش عملکرد این شرکت، در مجموع ۳۲۰ هزار و ۹۴۰ متر اصلاح و اجرای شبکه توزیع و ۱۰۳ هزار و ۲۵۰ متر خط انتقال اجرا شده که در مجموع بیش از ۴۲۴ هزار متر توسعه زیرساخت‌های انتقال و توزیع آب در مناطق روستایی شیراز را شامل می‌شود. همچنین حفر و تجهیز ۱۸ حلقه چاه جدید، احداث ۷۲۵۰ مترمکعب مخزن ذخیره آب، راه‌اندازی ۵ ایستگاه پمپاژ و نصب یک دستگاه آب‌شیرین‌کن نیز انجام شده است.

بررسی‌های اولیه پس از ادغام شرکت‌های آب و فاضلاب در سال ۱۳۹۸ نشان می‌داد تنها ۸ درصد روستا‌ها از منابع مناسب آب برخوردار بوده‌اند در حالی که ۵۸ درصد روستا‌ها با فرسودگی شدید تأسیسات و ۳۴ درصد نیز فاقد زیرساخت‌های لازم تأمین آب بودند.

به همین دلیل شرکت آب و فاضلاب شیراز برنامه‌ای گسترده برای اصلاح وضعیت زیرساخت‌ها و افزایش پایداری تأمین آب در روستا‌ها تدوین و اجرا کرد.

یکی از نخستین اقدامات این شرکت، اجرای سیاست تمرکززدایی از خدمات بود. در این چارچوب، ادارات و دفاتر خدمات‌رسانی در دهستان‌های مختلف از جمله سیاخ دارنگون، قره‌چمن، کوهمره سرخی، قره‌باغ، کفترک، بیدزرد و داریان راه‌اندازی شد تا ارائه خدمات فنی و رسیدگی به مشکلات مشترکان با سرعت بیشتری انجام شود.

در بخش سیاخ دارنگون که با ۲۴ روستا و جمعیتی بیش از ۱۲ هزار نفر یکی از نقاط بحرانی تأمین آب محسوب می‌شد، اجرای پروژه مجتمع آبرسانی سیاخ دارنگون و شوراب برای ۱۴ روستای منطقه به اجرا درآمد.

در این طرح با حفر و تجهیز ۳ حلقه چاه جدید، اجرای حدود ۲۰ کیلومتر خط انتقال و احداث مخازن ذخیره، وابستگی به چاه‌های استیجاری و آبرسانی سیار برطرف شد و پایداری تأمین آب در منطقه بهبود یافت.

در دهستان کوهمره سرخی نیز به دلیل شرایط کوهستانی و دشواری دسترسی به منابع آب زیرزمینی، عملیات گسترده‌ای شامل ۴۴ هزار و ۶۰۰ متر اصلاح شبکه توزیع، ۱۵ هزار و ۷۵۰ متر خط انتقال، احداث ۲۳۰۰ مترمکعب مخزن و ایجاد ایستگاه‌های پمپاژ اجرا شد تا مشکل تأمین و ذخیره آب در روستا‌های این منطقه کاهش یابد.

در بخش ارژن و دهستان قره‌چمن نیز پروژه‌های متعددی برای مقابله با مشکلاتی نظیر فرسودگی تأسیسات، ناپایداری چشمه‌ها و نبود سیستم‌های کنترلی اجرا شد. از مهم‌ترین این طرح‌ها می‌توان به پروژه مجتمع آبرسانی خان‌زنیان اشاره کرد که علاوه بر ۱۷ روستای منطقه، آب شرب ۷ روستای شهرستان نورآباد ممسنی را نیز تأمین می‌کند.

همچنین در روستای گیاهزار که طی حدود یک دهه گذشته با تانکر آبرسانی می‌شد، پروژه‌ای شامل ۹ کیلومتر خط انتقال، ۸.۵ کیلومتر شبکه توزیع، احداث مخزن ۴۵۰ مترمکعبی، ایستگاه پمپاژ و حفر یک حلقه چاه اجرا شد تا مشکل دیرینه آبرسانی این روستا برطرف شود.

در دهستان دشت ارژن و مجتمع زنگنه نیز با احداث مخازن بتنی و پیش‌ساخته، حفر چاه و اجرای خطوط انتقال، مشکل تأمین آب در چندین روستای محروم منطقه برطرف شد و چهار روستای فاقد خدمات نیز تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

همچنین در دهستان دراک به منظور نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات، بیش از ۲۷ کیلومتر شبکه توزیع آب اجرا و بخشی از روستا‌های منطقه برای دریافت خدمات بهتر به محدوده خدمات شهری الحاق شدند.

در دهستان بیدزرد نیز با توجه به جمعیت بالا و افزایش تقاضای آب، اجرای پروژه‌های متعدد از جمله احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی، توسعه شبکه توزیع و حفر یک حلقه چاه در دستور کار قرار گرفت تا مشکل کمبود ذخیره و فرسودگی تأسیسات برطرف شود.

مجموعه این اقدامات با هدف افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های آبرسانی، کاهش هدررفت آب و ایجاد پایداری در تأمین آب شرب روستا‌های تابعه شهرستان شیراز اجرا شده و گامی مهم در مسیر توسعه متوازن و بهبود کیفیت زندگی در مناطق روستایی به شمار می‌رود.

منبع: شرکت آبفای شیراز